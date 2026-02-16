Em plena gala, instrutor Marques 'quebra' armadura e faz o que muitos desejavam ver

A noite da 1.ª Companhia foi marcada por emoção e gestos inesperados. Depois de Joana d’Arc ter conseguido um abraço do Instrutor Marques, Filipe Delgado decidiu seguir o exemplo e também saiu da sala de transmissões com um momento que todos desejavam.

A emissão da 1.ª Companhia deste domingo, 15 de fevereiro, ficou marcada por momentos de grande emoção — e por um gesto inesperado do Instrutor Marques que surpreendeu recrutas e telespectadores.

Depois de uma dinâmica conduzida pelo comandante José Moutinho, em que os concorrentes partilharam o passado, o presente, os medos e as expectativas para o futuro, todos passaram pela sala de transmissões para uma conversa privada com Maria Botelho Moniz. 

À saída, tinham o Instrutor Marques à espera. Firme, mas atento, o militar deixou sempre uma mensagem reconfortante: “Levantar a cabeça”. Foi Joana d’Arc quem protagonizou um dos momentos mais aplaudidos da noite ao sair da caserna e pedir um abraço ao instrutor — gesto que foi prontamente retribuído.

Maria Botelho Moniz fez depois questão de contar aos restantes recrutas que Joana tinha conseguido aquele abraço. A revelação despertou algo em Filipe Delgado, que confessou o desejo de viver o mesmo momento.

Determinando a enfrentar também a vulnerabilidade, Filipe entrou na sala de transmissões, partilhou a sua história e, quando saiu, fez o que muitos não esperavam: pediu um abraço ao Instrutor Marques.

Num programa onde a disciplina é palavra de ordem, o gesto simbolizou algo maior — humanidade, empatia e reconhecimento do esforço emocional vivido pelos recrutas.

 

