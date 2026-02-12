Fora da «1.ª Companhia», instrutor Marques desfaz dúvidas sobre Filipe Delgado e revela o que todos já suspeitavam

Habituado à disciplina e à rigidez militar, o Instrutor Marques confessou no Dois às 10 que há momentos na 1.ª Companhia em que manter a seriedade não é tarefa fácil, sobretudo quando o recruta é Filipe Delgado.

No ecrã, mantém-se firme. Mas no Dois às 10, Bruno Marques admitiu aquilo que muitos espectadores suspeitam: há momentos na 1.ª Companhia em que é difícil manter a compostura. Um dos “culpados”? O recruta Filipe Delgado: “Ele não faz qualquer tipo de papel”

O instrutor descreve o recruta como “extraordinário, autêntico e genuíno”, assumindo que há situações em que a vontade de rir é grande. “A única situação que eu possa relatar é mesmo o virar-me de costas. Mais uma vez, por respeito. Nós queremos incutir a disciplina”, revelou.

Apesar de dormirem na base e fazerem refeições na mesma sala que os concorrentes (ainda que em mesas separadas), a regra é clara: manter a autoridade. “Apetece meter-me na conversa e ir na brincadeira”, confessou, mas o profissionalismo fala mais alto.

Ainda assim, houve momentos que o tocaram profundamente, como ver Manuel Melo chorar de exaustão ou ouvir histórias de vida difíceis. “Sinceramente apetece dar uma palavra de conforto. Mas não pode acontecer”, afirmou.