Fora da «1.ª Companhia», instrutor Marques desfaz dúvidas sobre Filipe Delgado e revela o que todos já suspeitavam

  • Dois às 10
  • Hoje às 12:11

Habituado à disciplina e à rigidez militar, o Instrutor Marques confessou no Dois às 10 que há momentos na 1.ª Companhia em que manter a seriedade não é tarefa fácil, sobretudo quando o recruta é Filipe Delgado.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

No ecrã, mantém-se firme. Mas no Dois às 10, Bruno Marques admitiu aquilo que muitos espectadores suspeitam: há momentos na 1.ª Companhia em que é difícil manter a compostura. Um dos “culpados”? O recruta Filipe Delgado: “Ele não faz qualquer tipo de papel”

O instrutor descreve o recruta como “extraordinário, autêntico e genuíno”, assumindo que há situações em que a vontade de rir é grande. “A única situação que eu possa relatar é mesmo o virar-me de costas. Mais uma vez, por respeito. Nós queremos incutir a disciplina”, revelou.

Apesar de dormirem na base e fazerem refeições na mesma sala que os concorrentes (ainda que em mesas separadas), a regra é clara: manter a autoridade. “Apetece meter-me na conversa e ir na brincadeira”, confessou, mas o profissionalismo fala mais alto.

Ainda assim, houve momentos que o tocaram profundamente, como ver Manuel Melo chorar de exaustão ou ouvir histórias de vida difíceis. “Sinceramente apetece dar uma palavra de conforto. Mas não pode acontecer”, afirmou.

Temas: Instrutor Marques Filipe Delgado Dois às 10 1.ª Companhia

RELACIONADOS

Em momento raro, instrutor Marques revela há quanto tempo está com a mulher que roubou o seu coração

Por baixo da farda, o instrutor Bruno Marques esconde um físico que está a deixar a «1.ª Companhia» em alvoroço

A Não Perder

Misture estes dois produtos e o seu chão vai parecer novo

Há 1h e 2min

Encontrámos a maneira mais fácil de o papel vegetal não enrolar no tabuleiro

Há 2h e 2min

Chamada de Rodrigo para o INEM está já a ter repercussão na imprensa internacional

Há 2h e 14min

Não precisa de regime militar. Descobrimos o que come o instrutor Marques ao pequeno-almoço para manter o físico

Há 2h e 36min

Menino de 9 anos que chamou o INEM em lágrimas: «Por um momento achei que a minha mãe estava morta»

Hoje às 11:52

Em momento raro, instrutor Marques revela há quanto tempo está com a mulher que roubou o seu coração

Hoje às 11:23

Afinal, que problema de saúde sofreu a mãe de Rodrigo, o menino de 9 anos que chamou o INEM?

Hoje às 09:32
MAIS

Mais Vistos

Ninguém esperava. Instrutor Marques revela finalmente a sua idade

Hoje às 10:43

Cláudio Ramos recebe mensagem de Joana Diniz, depois de a ex-concorrente assumir namoro polémico

Hoje às 10:24

Instrutor Marques revela a reação da mulher aos comentários dos recrutas ao seu corpo

Hoje às 10:51

Instrutor Marques não contém o riso ao assistir aos melhores momentos de Filipe Delgado

Hoje às 10:46

Signos

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de fevereiro

30 jan, 10:52

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Horóscopo 2026: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o novo ano

30 dez 2025, 11:02

Receitas

Velas de manteiga: isto vai mudar a forma como vê o pão com manteiga

6 fev, 17:00

É fã de pão recheado? Experimente esta receita

31 jan, 09:00

Fim-de-semana de chuva? Experimente estas broas de nozes, canela e erva-doce

25 jan, 09:00

Esqueça o "japanese cheesecake". Esta versão de cheesecake de doce de leite também não vai ao forno

23 jan, 16:00

Fora do Estúdio

Afinal, que problema de saúde sofreu a mãe de Rodrigo, o menino de 9 anos que chamou o INEM?

Hoje às 09:32

Iva Domingues impressionada com decisão 'radical' da filha: «Aprendo com ela todos os dias»

Ontem às 14:51

Já é conhecido o rosto do herói do dia Rodrigo, de 9 anos, salvou a mãe com uma chamada para o INEM

Ontem às 10:15

Joana Diniz assume novo namorado com foto romântica: «Seja por uma semana, por um mês, por um ano...»

Ontem às 09:33

Fotos

Misture estes dois produtos e o seu chão vai parecer novo

Há 1h e 2min

Encontrámos a maneira mais fácil de o papel vegetal não enrolar no tabuleiro

Há 2h e 2min

Chamada de Rodrigo para o INEM está já a ter repercussão na imprensa internacional

Há 2h e 14min

Não precisa de regime militar. Descobrimos o que come o instrutor Marques ao pequeno-almoço para manter o físico

Há 2h e 36min