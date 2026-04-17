Muitas pessoas ignoram este sintoma sem saber que pode indicar problemas no coração

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Há sinais que o corpo dá e que são facilmente desvalorizados, mas alguns podem estar a indicar problemas sérios no coração.

A insuficiência cardíaca é uma condição em que o coração não consegue bombear sangue suficiente para o corpo. No entanto, muitas mulheres não reconhecem os sinais ou estes acabam por ser confundidos com cansaço, ansiedade ou envelhecimento.

Citado pelo site La Voz de La Salud, o cardiologista Muthiah Vaduganathan explica que, quando o coração não funciona corretamente, os rins recebem menos sangue e reagem enviando sinais que acabam por sobrecarregar ainda mais o coração. Este ciclo pode resultar em retenção de líquidos, inchaço nas pernas e hospitalizações, além de aumentar o risco de complicações graves.

Segundo Vaduganathan, as mulheres apresentam com maior frequência falta de ar e fadiga, sintomas que muitas vezes não são valorizados. “Existe um viés clínico: a doença cardíaca em mulheres é frequentemente subdiagnosticada ou tratada de forma menos eficaz”, alerta o especialista.

O cardiologista sublinha também a forte ligação entre coração e rins: mais de 40% das pessoas com insuficiência cardíaca têm doença renal crónica. Por esse motivo, alguns tratamentos modernos, como a finerenona — um medicamento utilizado sobretudo para proteger o coração e os rins — podem beneficiar ambos os órgãos em simultâneo.

Para além dos medicamentos, o diagnóstico precoce é essencial. Biomarcadores e exames como a ecocardiografia permitem detetar problemas antes de estes se agravarem, aumentando a sobrevivência e reduzindo o número de hospitalizações.

Vaduganathan conclui: “Cuidar do coração e dos rins em conjunto é essencial, e é ainda mais importante dar atenção aos sintomas em mulheres, que muitas vezes são ignorados pelo sistema de saúde”.

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