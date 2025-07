Inteligência artificial permite que mulher paraplégica volte a andar. A recuperação deixa todos boquiabertos

Depois de ficar paraplégica na sequência de um acidente, esta mulher conseguiu recuperar a capacidade de andar graças a um tratamento inovador baseado em inteligência artificial. A sua recuperação desafia todas as expectativas médicas e abre portas a novas possibilidades na reabilitação de pacientes com lesões graves.

Marta Dombi nunca aceitou o prognóstico que os médicos lhe deram. Seis anos depois de ouvirem que nunca voltaria a andar, conseguiu recuperar a marcha graças a implantes ligados à inteligência artificial, descrevendo-se como «um filme de ficção científica em pessoa».

Em 2018, durante uma prova de Ironman, Marta sofreu um acidente de bicicleta que a deixou paraplégica.

Apesar de ninguém ter assistido ao acidente, o resultado foi uma lesão medular completa, a forma mais grave da condição, que lhe retirou totalmente a mobilidade e a sensibilidade da cintura para baixo.

Os médicos afirmaram que não voltaria a andar, mas Marta recusou aceitar essa previsão: «Os médicos (…) não nos dão esperança. Tiram-na desde o começo. Mas, para mim, foi como se não quisesse mesmo acreditar naquela versão da história», afirmou em entrevista à Lusa, durante uma conferência sobre medicina e inteligência artificial realizada esta semana na Fundação Champalimaud, em Lisboa.

«Acho que fiz a possibilidade acontecer. (…) Sempre fui otimista e focada. Pesquisei tudo o que estava a acontecer no mundo em termos de lesão da espinal medula», acrescentou.

Logo após o acidente, Marta inscreveu-se como participante nos ensaios clínicos do NeuroRestore, um centro de investigação e tratamento que desenvolve e aplica estratégias de bioengenharia, envolvendo intervenções neurocirúrgicas, em parceria com a Universidade de Lausana, na Suíça.

Embora na altura não existissem ensaios clínicos para pacientes com lesão completa da medula espinal, Marta persistiu e acabou por ser convocada em junho do ano passado, sendo operada em setembro.

A cirurgia, que durou sete horas, consistiu na colocação de três implantes: um no crânio, perto da área cerebral responsável pelo controlo dos movimentos das pernas, e dois na medula espinal, abaixo da lesão.

Com o auxílio da inteligência artificial, os elétrodos do crânio ligam-se aos da medula, permitindo que Marta consiga ativar e controlar os músculos das pernas, numa espécie de «ponte digital» que ultrapassa a lesão, explicou à Lusa a neurocientista Valeria Spagnolo, membro do NeuroRestore, que apresentou o caso de Marta na conferência Medical AI da Champalimaud.

O dispositivo no crânio contém pequenos elétrodos que captam a atividade elétrica gerada pela comunicação dos neurónios quando Marta pensa em mover uma das pernas.

Esses sinais são recolhidos e codificados em algoritmos que identificam o movimento exato pretendido pela paciente e são convertidos em pulsos elétricos enviados aos elétrodos na medula espinal, os quais estimulam os músculos correspondentes.

Além destes implantes, o sistema requer vários dispositivos externos para funcionar: um boné que capta os sinais do implante no crânio, um aparelho que transmite os sinais para os elétrodos na coluna, e um computador portátil que, ligado por ‘bluetooth’ ou ‘wireless’, comunica com os restantes dispositivos, sendo transportado num andarilho que apoia Marta nos seus passos controlados.

«Sou um filme de ficção científica e algumas pessoas brincam que funciono no Windows, mas é verdade, porque preciso da tecnologia e do ‘hardware’ para o ‘software’ funcionar», comentou Marta com humor.

O funcionamento do sistema exigiu meses de trabalho e terapia para que Marta recuperasse a força muscular perdida ao longo dos seis anos de inatividade e para que a equipa ajustasse a codificação dos sinais e os estímulos.

«Há pequenas peças que precisam sempre de ser melhoradas. (…) O corpo humano não é como a tecnologia, que funciona logo quando se carrega no ‘enter’», brincou.

Para Valeria Spagnolo, o caso de Marta representa «o princípio de algo muito grande, mas é preciso calibrar as expectativas».

«Não é como se a Marta fosse ao supermercado a andar. Ainda é algo muito experimental, que fazemos no laboratório ou que ela faz duas vezes por semana em casa», acrescentou.

A neurocientista reconhece que existe ainda um longo caminho para aperfeiçoar o processo, especialmente ao nível dos algoritmos e da redução do volume e maior portabilidade do ‘hardware’ externo, para facilitar o uso pelos pacientes.

«Não é uma mudança de vida, mas é muito excitante como prova de que é possível».

Marta, que segundo a cientista foi a primeira pessoa com lesão medular completa e a primeira mulher a andar, lamenta sobretudo não conseguir sentir o movimento: «É duro».

Por enquanto, treina em frente a um espelho, na esperança de aprender a sentir o movimento.

Embora optimista, Marta continua a usar cadeira de rodas no seu dia a dia e sabe que não existe cura para o seu caso, nem que alguma vez terá a vida que tinha antes do acidente.

No entanto, foca-se no que pode alcançar: «Tornar o treino parte da vida quotidiana de uma forma que esteja mais perfeitamente integrado na minha vida».

Marta espera ainda que a tecnologia evolua para que andar exija menos ‘hardware’, menos ‘software’ e menos dificuldades técnicas.

Na sua intervenção na conferência, agradeceu aos médicos e cientistas «que continuam a empurrar as fronteiras da ciência» e deixou uma mensagem de incentivo a quem receba um diagnóstico semelhante: «Tenho de lhes dizer que eu voltei a andar e que mais está para vir».