Cantora de apenas 32 anos morre subitamente após intervenção estética. Deixa dois filhos

  • Joana Lopes
  • Hoje às 09:59
Cantora colombiana morre após intervenção
Cantora colombiana morre após intervenção
Foto: Instagram Mayerly Diaz

"Vamos recordá-la pela sua humildade e pela alegria que transmitia em cada canção", declarou o manager da artista

Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Uma cantora colombiana de apenas 32 anos, morreu num hospital na Colômbia, onde estava a receber tratamento, após sofrer um ataque cardíaco.

Segundo o The Sun, a emergência médica súbita poderá estar relacionada com complicações graves resultantes de uma intervenção estética. Mayerly Díaz tinha sido submetida a uma intervenção estética numa clínica em Bogotá.

A sua morte trágica deixou órfãos dois filhos, de apenas 11 e 13 anos. O manager e amigo da cantora, afirmou ao The Sun: «A sua voz e a sua paixão pela música representavam todo o nosso povo. Vamos recordá-la pela sua humildade e pela alegria que transmitia em cada canção».

A notícia da morte de Mayerly Díaz espalhou-se rapidamente pelas redes sociais, onde conta com milhares de seguidores. 

A imprensa local referiu que os fãs deixaram centenas de mensagens a exigir uma «investigação imediata e rigorosa» sobre a morte da cantora. Os admiradores querem saber se a tragédia poderá ter sido provocada por negligência médica e pedem mais esclarecimentos sobre o caso.

Foi aberta uma investigação à morte da artista de 32 anos.

Temas: Intervenção estética Cantora Cirurgia estética Morte

RELACIONADOS

Menino de 10 anos sobrevive perante o horror da morte do pai e do irmão num acidente de carro

Menino de apenas 12 anos morreu subitamente em casa de amigos. Melhor amiga esteve com ele nos últimos momentos enquanto pedia ajuda

Tragédia em Fernão Ferro. Casal de idosos morre afogado em casa: «Tentaram fugir, mas não conseguiram»

Fique atento ao seu filho. Um menino de 12 anos morreu após seguir comportamento incentivado nas redes sociais

A Não Perder

Saiba quantas tomadas pode ligar numa só extensão e quais os sinais de sobrecarga

Há 3h e 18min

Antecipe-se a marcar férias no trabalho. Se fizer isto, pode ter 44 dias de descanso gastando só 13

Há 3h e 48min

Bruno mostra-se em casa depois de desistir do Secret Story: «Nem sempre tudo é como queremos»

Hoje às 15:52

Não cozinhe mais estes 7 alimentos na air fryer

Hoje às 15:30

É neto e filho de duas figuras incontornáveis do País e hoje uma referência na música portuguesa

Hoje às 15:19

Este é, segundo um especialista em longevidade, o pequeno-almoço mais saudável do mundo

Hoje às 15:00

Filipa 'escolheu' a droga para ficar com um homem: «Entreguei sempre as minhas filhas à minha tia»

Hoje às 14:36
MAIS

Mais Vistos

Após desistir do «Secret Story 9», Bruno mostra tristeza com algo que descobriu cá fora: «Não deixo de ficar triste por isso»

Ontem às 12:26

Bruno assiste, pela primeira vez, a imagens de Pedro e Marisa. E a reação é impagável

Ontem às 12:32

Bruno revela quem acredita que vai ganhar o «Secret Story 9»

Ontem às 12:47

Ana Duarte voltou para os braços do ex-namorado

Ontem às 09:56

Signos

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

1 nov, 11:19

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

31 out, 14:19

Há algo que une todos os signos em novembro. E é o que muitos anseiam

31 out, 14:00

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de novembro

31 out, 11:05

Receitas

Faça esta tarte de maçã em apenas 5 minutos na frigideira

Ontem às 14:45

É a receita de tarte de amêndoa mais fácil de fazer. Uma receita que conforta os dias frios

20 nov, 14:00

Bacalhau com espinafres: eis a receita que faz sucesso quando recebemos convidados em casa

18 nov, 17:00

Esta receita de carne estufada é a comida de conforto mais fácil de cozinhar. E tão portuguesa

18 nov, 13:45

Fora do Estúdio

Bruno mostra-se em casa depois de desistir do Secret Story: «Nem sempre tudo é como queremos»

Hoje às 15:52

Morreu o ator Almeno Gonçalves. Revelada a causa da morte

Hoje às 12:45

Bárbara Norton de Matos 'expõe' admirador secreto que não para de a surpreender. Estes são os presentes que já recebeu

Hoje às 09:47

Cristina Ferreira reage à partilha mais emocionante de Rute Cardoso, viúva de Diogo Jota

Hoje às 08:56

Fotos

Saiba quantas tomadas pode ligar numa só extensão e quais os sinais de sobrecarga

Há 3h e 18min

Antecipe-se a marcar férias no trabalho. Se fizer isto, pode ter 44 dias de descanso gastando só 13

Há 3h e 48min

Bruno mostra-se em casa depois de desistir do Secret Story: «Nem sempre tudo é como queremos»

Hoje às 15:52

Não cozinhe mais estes 7 alimentos na air fryer

Hoje às 15:30