Cantora de apenas 32 anos morre subitamente após intervenção estética. Deixa dois filhos

Uma cantora colombiana de apenas 32 anos, morreu num hospital na Colômbia, onde estava a receber tratamento, após sofrer um ataque cardíaco.

Segundo o The Sun, a emergência médica súbita poderá estar relacionada com complicações graves resultantes de uma intervenção estética. Mayerly Díaz tinha sido submetida a uma intervenção estética numa clínica em Bogotá.

A sua morte trágica deixou órfãos dois filhos, de apenas 11 e 13 anos. O manager e amigo da cantora, afirmou ao The Sun: «A sua voz e a sua paixão pela música representavam todo o nosso povo. Vamos recordá-la pela sua humildade e pela alegria que transmitia em cada canção».

A notícia da morte de Mayerly Díaz espalhou-se rapidamente pelas redes sociais, onde conta com milhares de seguidores.

A imprensa local referiu que os fãs deixaram centenas de mensagens a exigir uma «investigação imediata e rigorosa» sobre a morte da cantora. Os admiradores querem saber se a tragédia poderá ter sido provocada por negligência médica e pedem mais esclarecimentos sobre o caso.

Foi aberta uma investigação à morte da artista de 32 anos.