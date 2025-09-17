Todos acreditamos que este alimento é saudável, mas contém mais açúcar que um refrigerante

Todos acreditamos que alguns alimentos embalados são opções saudáveis, mas nem sempre é assim. Surpreendentemente, este produto que muita gente considera benéfico para a saúde contém uma quantidade de açúcar ainda maior do que um refrigerante comum.

Sempre ouvimos que os refrigerantes contêm muito açúcar. No entanto, há um alimento que pode ter ainda mais açúcar e que muitas pessoas consomem diariamente sem se aperceberem: o iogurte de frutas.

Num vídeo publicado no TikTok, o especialista em longevidade, Dan Buettner, alerta que este tipo de iogurte pode apresentar mais açúcar por unidade (cerca de 30 ml) do que um refrigerante. Segundo o especialista, muitos pais oferecem iogurtes açucarados aos filhos acreditando que não fazem mal, quando, na realidade, estão a provocar picos de insulina e a aumentar o risco de diabetes tipo 2.

Dan Buettner acrescenta ainda que a quantidade de açúcar nos iogurtes de fruta nem sempre é claramente indicada. Por isso, os especialistas recomendam optar por iogurtes 100% naturais, sem aromas artificiais nem açúcares adicionados, produzidos a partir de leite de vaca, ovelha ou cabra.

O iogurte natural é consideravelmente mais saudável, sendo uma excelente fonte de cálcio, vitamina B12, fósforo, potássio e ómega-3. É também rico em proteínas, favorece a digestão através dos probióticos e contribui para a saúde óssea e cardiovascular. Pode ser consumido a qualquer hora do dia, sozinho ou acompanhado de frutas, cereais ou frutos secos, aumentando os seus efeitos benéficos.