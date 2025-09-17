Todos acreditamos que este alimento é saudável, mas contém mais açúcar que um refrigerante

  • Joana Lopes
  • Há 24 min

Todos acreditamos que alguns alimentos embalados são opções saudáveis, mas nem sempre é assim. Surpreendentemente, este produto que muita gente considera benéfico para a saúde contém uma quantidade de açúcar ainda maior do que um refrigerante comum.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Sempre ouvimos que os refrigerantes contêm muito açúcar. No entanto, há um alimento que pode ter ainda mais açúcar e que muitas pessoas consomem diariamente sem se aperceberem: o iogurte de frutas.

Num vídeo publicado no TikTok, o especialista em longevidade, Dan Buettner, alerta que este tipo de iogurte pode apresentar mais açúcar por unidade (cerca de 30 ml) do que um refrigerante. Segundo o especialista, muitos pais oferecem iogurtes açucarados aos filhos acreditando que não fazem mal, quando, na realidade, estão a provocar picos de insulina e a aumentar o risco de diabetes tipo 2.

Dan Buettner acrescenta ainda que a quantidade de açúcar nos iogurtes de fruta nem sempre é claramente indicada. Por isso, os especialistas recomendam optar por iogurtes 100% naturais, sem aromas artificiais nem açúcares adicionados, produzidos a partir de leite de vaca, ovelha ou cabra.

O iogurte natural é consideravelmente mais saudável, sendo uma excelente fonte de cálcio, vitamina B12, fósforo, potássio e ómega-3. É também rico em proteínas, favorece a digestão através dos probióticos e contribui para a saúde óssea e cardiovascular. Pode ser consumido a qualquer hora do dia, sozinho ou acompanhado de frutas, cereais ou frutos secos, aumentando os seus efeitos benéficos.

Temas: Iogurte

RELACIONADOS

Dos ovos ao arroz: descubra os 10 alimentos que não devem ser aquecidos no micro-ondas

Este alimento é a solução para quem quer tirar o pão da sua alimentação

Vai ficar chocado ao descobrir qual é o alimento mais saudável do mundo

Costuma ficar inchada? Siga a dica de Cristina Ferreira e elimine estes 3 alimentos

10 alimentos que não deve aquecer no micro-ondas

Mulher perdeu mais de 20 quilos em apenas quatro meses ao deixar de consumir este alimento

Dicas

Este é o segredo de Cameron Diaz para manter um corpo jovem aos 53 anos

Há 54 min

As torradeiras tradicionais já eram. Este modelo é tudo o que faltava na cozinha

Há 3h e 59min

Esta air fryer de 11 litros poupa 60% de energia e até tem cilindro para batatas fritas

Hoje às 11:10

Cabelo curto ou longo: qual envelhece mais as mulheres a partir dos 45 anos?

Ontem às 17:00

De 1.600€ para 350€: este computador também é tablet e soma cada vez mais elogios

Ontem às 16:33

Isto vai mudar a forma como usa o champô seco

Ontem às 16:30

Faça isto depois de cada refeição e vai notar mudanças no peso

Ontem às 16:00
MAIS

Mais Vistos

Cristina Ferreira deixa conselho a Catarina Miranda: «Tenho muita pena que a tua inteligência não te permita perceber»

Ontem às 11:24

Entre no casamento de Jéssica Antunes e Rui Figueiredo

Ontem às 10:12

Cristina Ferreira para Catarina Miranda: «Estás a pôr em causa um trabalho e é de todo falso»

Ontem às 11:17

Cristina Ferreira confronta Catarina Miranda: «Tenho já te de interromper»

Ontem às 11:16

Signos

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Receitas

Descubra como fazer lasanha na air fryer

Há 1h e 24min

Fez arroz de tomate e ficou empapado? É assim que deve fazer para ficar no ponto certo

Há 2h e 24min

Testámos esta receita de cheesecake e agora todos nos perguntam como se faz

Hoje às 10:30

Este bolo de chocolate leva apenas 4 ingredientes e não estraga a dieta

15 set, 15:30

Fora do Estúdio

«Procurei-te durante a vida inteira»: irmãos separados à nascença reencontram-se 80 anos depois

Há 1h e 54min

De luto, FF quebra silêncio de forma emocionante: «O último dia em que o meu pai me pegou ao colo»

Hoje às 09:03

«Um extraordinário filho»: Esta foi a história que deixou Cristina Ferreira emocionada

Ontem às 16:15

Não faltaram famosos, mas esta terá sido a presença mais surpreendente no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro

Ontem às 09:04

Fotos

Todos acreditamos que este alimento é saudável, mas contém mais açúcar que um refrigerante

Há 24 min

Este é o segredo de Cameron Diaz para manter um corpo jovem aos 53 anos

Há 54 min

Não se viu na televisão, mas Catarina Miranda esteve nos bastidores durante entrevista de Afonso Leitão. Veja as imagens exclusivas

Há 1h e 9min

Descubra como fazer lasanha na air fryer

Há 1h e 24min