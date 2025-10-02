Um Iphone por 3,99€? É possível nesta loja

  • Joana Lopes
  • Há 1h e 51min
Encomendas
Encomendas

Um iPhone por 3,99€? Na Bobadela, é possível! No Ibersino, loja física que reúne artigos de plataformas como Shein, Temu, AliExpress e Amazon, encontra-se também uma zona de encomendas não reclamadas, com preços surpreendentemente baixos.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Quem compra frequentemente online já conhece nomes como Shein, Temu, AliExpress ou Amazon. No entanto, já não é necessário esperar pelas entregas ou pagar portes: na Bobadela, existe uma loja física onde se podem encontrar artigos destas plataformas, com preços a partir de 3,99 euros — o Ibersino.

No Instagram oficial, a loja revelou recentemente uma novidade: «Oficialmente inauguramos a zona de encomendas não reclamadas, venham conhecer e comprar a sua caixa». Já é possível visitar esta nova área dedicada às encomendas perdidas, com preços muito baixos.

O Ibersino não se limita apenas à moda. No mesmo espaço, é também possível encontrar artigos de decoração, produtos de higiene e muitas outras opções, como se pode ver nos vídeos publicados pela loja nas redes sociais.

Temas: Iphone Ibersino

RELACIONADOS

Diga adeus às compotas de supermercado: esta opção tem menos calorias

Não compre pêssegos no supermercado sem fazer isto primeiro

Quer poupar no supermercado? Este truque demora 5 segundos e pode fazer com que poupe dezenas de euros

Cuidado: estas etiquetas podem estar a enganá-lo na hora das compras

Usar o telemóvel no semáforo é permitido por lei? Descubra o que diz a legislação

Acabe com as chamadas de spam no telemóvel desta forma

Dicas

Novo produto do Pingo Doce está a desaparecer das prateleiras. E o motivo é claro

Há 1h e 21min

Não pratica exercício físico. É isto que a faz, aos 52 anos, parecer que tem 30

Há 2h e 21min

Estes exercícios pouco conhecidos ajudam a reduzir a barriga depois dos 40 anos

Há 2h e 51min

Spray de 2,90€ é o fim das manchas no inox. Corra para as prateleiras antes que esgote

Há 3h e 21min

Lembra o Douro, mas este destino situa-se no Algarve e é a escapadinha perfeita de outono

30 set, 17:00

Esta é a peça da coleção de outono da Zara mais viral do momento

30 set, 16:30

Pernas perfeitas aos 60: Mariló Montero mostra o que faz sempre às 4 da manhã

30 set, 16:00
MAIS

Mais Vistos

Romana terminou o casamento em direto num reality show para ficar com concorrente. Recorde o momento

Hoje às 11:27

Cristina Ferreira dá notícia: «Ficámos muito tristes…»

Hoje às 09:56

Cristina Ferreira reage a discurso de Joana Marques dirigido aos Anjos: «É para dar a ideia que está acima de tudo?»

Hoje às 10:33

A história está a repetir-se. Romana apaixonou-se num reality show e terminou o casamento de 12 anos em direto

Hoje às 11:53

Signos

Atenção, solteiros: se é deste signo, tem tudo para encontrar o amor em outubro

29 set, 14:40

Segundo taróloga, este signo tem tendência para ganhar no Euromilhões em outubro

29 set, 11:04

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Receitas

Estas três marinadas para frango mudaram por completo as nossas refeições

Ontem às 16:30

Três maneiras de dar uso às sobras de frango

Ontem às 15:30

Faça estes rolos de canela e aqueça os dias de outono

Ontem às 15:00

Do bolo de castanhas à lasanha: 10 receitas de conforto para fazer em casa no outono

Ontem às 14:30

Fora do Estúdio

Estas irmãs desapareceram ainda bebés. Após 36 anos, foram encontradas com vida

Há 51 min

Problemas no paraíso? A prova que pode indicar o fim do noivado de Sónia Jesus e Vitó

Hoje às 09:12

Noivo morre de forma súbita durante a primeira dança com a noiva no casamento. Vídeo mostra o momento

Ontem às 17:00

Famosos reagem à relação de Liliana e Zé: «O único amor que lhe deve importar neste momento é o próprio»

Ontem às 16:44

Fotos

Estas irmãs desapareceram ainda bebés. Após 36 anos, foram encontradas com vida

Há 51 min

No passado, concorrente pôs fim ao casamento em plena gala de reality show. Não se lembra? Veja as imagens

Há 1h e 6min

Novo produto do Pingo Doce está a desaparecer das prateleiras. E o motivo é claro

Há 1h e 21min

Cristina Ferreira reage ao polémico discurso de Joana Marques dirigido aos Anjos nos Globos de Ouro

Há 1h e 36min