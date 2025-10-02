Um Iphone por 3,99€? É possível nesta loja

Um iPhone por 3,99€? Na Bobadela, é possível! No Ibersino, loja física que reúne artigos de plataformas como Shein, Temu, AliExpress e Amazon, encontra-se também uma zona de encomendas não reclamadas, com preços surpreendentemente baixos.

Quem compra frequentemente online já conhece nomes como Shein, Temu, AliExpress ou Amazon. No entanto, já não é necessário esperar pelas entregas ou pagar portes: na Bobadela, existe uma loja física onde se podem encontrar artigos destas plataformas, com preços a partir de 3,99 euros — o Ibersino.

No Instagram oficial, a loja revelou recentemente uma novidade: «Oficialmente inauguramos a zona de encomendas não reclamadas, venham conhecer e comprar a sua caixa». Já é possível visitar esta nova área dedicada às encomendas perdidas, com preços muito baixos.

O Ibersino não se limita apenas à moda. No mesmo espaço, é também possível encontrar artigos de decoração, produtos de higiene e muitas outras opções, como se pode ver nos vídeos publicados pela loja nas redes sociais.