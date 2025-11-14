«Foram anjos enviados para me salvar»: Iran Costa recorda enfarte e pormenor que terá evitado o pior

  • Dois às 10
  • Hoje às 11:54

Dois meses depois do susto que quase lhe tirou a vida, Iran Costa falou, pela primeira vez, sobre o enfarte que sofreu logo após uma atuação em setembro.

Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

O dia 13 de setembro ficará para sempre marcado na vida de Iran Costa. Depois de atuar no evento “Monsantos Open Air”, integrado na festa “Revenge of the 90’s”, o cantor começou a sentir-se mal. Avisou um amigo de que estava a ter “uma quebra de tensão” e, segundos depois, caiu inanimado.

Até à chegada do INEM, várias pessoas presentes — entre elas profissionais de saúde que estavam no recinto — começaram imediatamente a reanimação, um gesto que, segundo Iran, pode ter sido decisivo: “Foram anjos enviados para me salvar”, disse, emocionado.

O artista foi transportado para o Hospital de Santa Maria, onde esteve internado durante alguns dias em vigilância. Apesar do susto, Iran garantiu que não ficou com sequelas e que continua a ser acompanhado.

O cantor de “O Bicho”, que celebra este ano 30 anos de carreira, explicou ainda que, ao contrário do que chegou a ser noticiado, nunca tinha tido problemas de saúde antes deste episódio. Era ativo, fazia exercício físico e realizava exames com regularidade.

Apesar de tudo, o artista surge agora otimista e cheio de esperança. Depois de uma fase de descanso e cuidados redobrados, já tem planos definidos: “Se tudo continuar a correr bem, volto aos palcos no próximo Carnaval.”

Antes disso, quer aproveitar para viajar ao Brasil e estar com a família, oportunidade que considera essencial depois do susto que viveu.

Temas: Iran Costa Enfarte Musica Dois às 10 Cristina Ferreira

A Não Perder

Quando é que Lisboa se ilumina para o Natal? Já há resposta

Há 27 min

Este é o aviso financeiro que poucos seguem – e que poderá poupar-lhe grandes problemas

Há 1h e 27min

Perante Cristina Ferreira, mãe de Leandro reage ao facto de o filho ter sido chamado de «aberração»

Há 1h e 36min

7 hábitos que são proibidos depois dos 55 anos

Há 2h e 27min

Assinou termo de responsabilidade, saiu da casa-abrigo e voltou para o marido agressor. O que aconteceu depois foi a gota de água

Há 3h e 52min

Com família marcada por vários cancros, antiga jornalista da TVI teme o futuro: «Eu posso vir a ter»

Hoje às 11:37

Morreu Martim, o menino que recebeu de Cláudio Ramos uma camisola autografada pelo plantel do Sporting

Hoje às 08:37
MAIS

Mais Vistos

Perdeu as duas pernas e perguntou à namorada se o queria deixar. A resposta dela está a emocionar

Ontem às 12:06

Cristina Ferreira comenta a traição de Daniel Gregório a Liliana Filipa: «Não sabemos se vai acontecer ou não»

Ontem às 10:12

Terá Dylan sussurrado segredo a Inês? Cristina Ferreira reage: «A equipa tentou tudo por tudo para perceber»

Hoje às 10:07

Há dois meses, Diamantino perdeu as pernas num acidente de mota. Tem apenas 24 anos

Ontem às 11:35

Signos

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

1 nov, 11:19

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

31 out, 14:19

Há algo que une todos os signos em novembro. E é o que muitos anseiam

31 out, 14:00

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de novembro

31 out, 11:05

Receitas

Esta é a receita de arroz de polvo que qualquer um consegue fazer

Ontem às 16:00

10 opções de pequenos-almoços com ovo ideais para emagrecer

10 nov, 17:00

Esta tarte vai conquistar todos os amantes de queijo de cabra

7 nov, 16:00

Desengane-se se acha que é preciso sair de casa para comer estas castanhas. Só precisa de uma air fryer

6 nov, 14:00

Fora do Estúdio

«A cara de choque das pessoas é ótima»: apresentadora da TVI fala das reações à sua gravidez

Ontem às 09:17

Atriz da TVI anuncia noivado com famosa cantora portuguesa

11 nov, 09:27

Novo trabalho de Cristiana Jesus alvo de críticas. Cláudio Ramos sai em defesa: «As pessoas não sabem o que dizem»

10 nov, 14:32

Nome da filha de Marisa Susana é invulgar e surpreendeu Cristina Ferreira. Nós já descobrimos o significado

10 nov, 14:15

Fotos

Quando é que Lisboa se ilumina para o Natal? Já há resposta

Há 27 min

Este é o aviso financeiro que poucos seguem – e que poderá poupar-lhe grandes problemas

Há 1h e 27min

Perante Cristina Ferreira, mãe de Leandro reage ao facto de o filho ter sido chamado de «aberração»

Há 1h e 36min

7 hábitos que são proibidos depois dos 55 anos

Há 2h e 27min