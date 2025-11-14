«Foram anjos enviados para me salvar»: Iran Costa recorda enfarte e pormenor que terá evitado o pior

Dois meses depois do susto que quase lhe tirou a vida, Iran Costa falou, pela primeira vez, sobre o enfarte que sofreu logo após uma atuação em setembro.

O dia 13 de setembro ficará para sempre marcado na vida de Iran Costa. Depois de atuar no evento “Monsantos Open Air”, integrado na festa “Revenge of the 90’s”, o cantor começou a sentir-se mal. Avisou um amigo de que estava a ter “uma quebra de tensão” e, segundos depois, caiu inanimado.

Até à chegada do INEM, várias pessoas presentes — entre elas profissionais de saúde que estavam no recinto — começaram imediatamente a reanimação, um gesto que, segundo Iran, pode ter sido decisivo: “Foram anjos enviados para me salvar”, disse, emocionado.

O artista foi transportado para o Hospital de Santa Maria, onde esteve internado durante alguns dias em vigilância. Apesar do susto, Iran garantiu que não ficou com sequelas e que continua a ser acompanhado.

O cantor de “O Bicho”, que celebra este ano 30 anos de carreira, explicou ainda que, ao contrário do que chegou a ser noticiado, nunca tinha tido problemas de saúde antes deste episódio. Era ativo, fazia exercício físico e realizava exames com regularidade.

Apesar de tudo, o artista surge agora otimista e cheio de esperança. Depois de uma fase de descanso e cuidados redobrados, já tem planos definidos: “Se tudo continuar a correr bem, volto aos palcos no próximo Carnaval.”

Antes disso, quer aproveitar para viajar ao Brasil e estar com a família, oportunidade que considera essencial depois do susto que viveu.