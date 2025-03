Dolores Aveiro fala sobre Irina Shayk e Cristina Ferreira revela tudo: «Tinha alguns defeitos!»

Cristina Ferreira partilhou uma conversa íntima com Dolores Aveiro

No programa «Dois às 10», transmitido nesta quinta-feira, 6 de março, Cristina Ferreira partilhou uma conversa interessante que teve com a mãe de Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro. Durante a emissão, a apresentadora comentou a participação de Irina Shayk no Carnaval do Rio de Janeiro, mas o momento mais revelador aconteceu no final da conversa.

Cristina Ferreira aproveitou a ocasião para partilhar uma pequena inconfidência, revelando uma troca de palavras que teve com Dolores Aveiro. «Eu acho que não vou cometer nenhuma inconfidência porque acho que ela já disse. A Dolores uma vez estava à conversa comigo e disse: 'Ela tinha alguns defeitos, mas que era linda, era'», contou Cristina.

Recorde-se que Irina Shayk e Cristiano Ronaldo namoraram entre 2010 e 2015, sendo o fim do relacionamento marcado por rumores de traição por parte do jogador português.