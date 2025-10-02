Estas irmãs desapareceram ainda bebés. Após 36 anos, foram encontradas com vida

  • Joana Lopes
  • Há 3h e 3min

Quase quatro décadas depois de terem sido dadas como desaparecidas ainda bebés, duas irmãs foram finalmente encontradas com vida. A sua história, marcada pelo mistério e pela espera angustiante da família, termina agora com um reencontro emocionante.

Dadas como desaparecidas ainda bebés, Jasmin e Elizabeth Ramos foram encontradas vivas 36 anos depois na Califórnia, Estados Unidos.

Segundo o NBC News, as duas irmãs viviam com novos nomes, atribuídos pelos pais adotivos que as criaram no condado de Ventura, sem terem qualquer conhecimento de que estavam oficialmente dadas como desaparecidas. A descoberta só foi possível graças a testes de ADN familiar realizados pelas autoridades do Arizona.

O caso remonta a dezembro de 1989, quando as duas bebés, então com dois meses e 14 meses, foram encontradas abandonadas numa casa de banho de um parque em Oxnard, Califórnia. Dias antes, a mãe, Marina Ramos, tinha sido assassinada com várias facadas no condado de Mohave, Arizona.

«Uma testemunha ouviu crianças a chorar na casa de banho das senhoras. Pediu a uma mulher que verificasse e esta encontrou as meninas deitadas no chão molhado, sem nenhum adulto por perto», relatou o gabinete do xerife do condado de Mohave.

Na altura, as autoridades não associaram as bebés à mulher assassinada. As meninas foram posteriormente adotadas por um casal em Ventura County, que as criou juntas «num lar amoroso».

O caso foi reaberto em 2019 pela Unidade de Investigações Especiais do xerife, criada para reexaminar casos arquivados. Em 2022, as impressões digitais de Marina Ramos foram finalmente identificadas, depois de se confirmar que a mulher usava o nome falso de Maria Ortiz.

Foi então confirmado que Marina tinha duas filhas desaparecidas. Com base numa amostra de ADN fornecida por familiares, os investigadores localizaram uma das irmãs, que confirmou terem sido abandonadas em 1989. A outra irmã conservava até hoje recortes de jornais sobre o caso.

Apesar da descoberta das irmãs, um ponto crucial permanece sem resposta: quem matou Marina Ramos?

«A procura pelos suspeitos envolvidos no homicídio de Marina Ramos continua», garantiu o gabinete do xerife de Mohave.

Uma testemunha relatou ter visto Marina com dois homens e as duas meninas no parque onde foram abandonadas, na companhia de uma pequena carrinha preta. As autoridades esperam que esta pista possa levar ao assassino, 36 anos depois.

