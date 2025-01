IRS Jovem: O que ainda não sabe sobre as novas medidas e que o vai fazer ganhar mais dinheiro no final do mês

Em 2025, o IRS Jovem alarga as isenções fiscais para jovens até aos 35 anos, permitindo poupanças de até 7 200 euros ao longo de 10 anos.

Com a aprovação do novo modelo do IRS Jovem pelo Orçamento do Estado de 2025, muitos jovens até aos 35 anos irão poder usufruir de um regime mais alargado de isenção fiscal. Esta medida visa apoiar os jovens trabalhadores, proporcionando uma redução significativa nos impostos a pagar, o que pode resultar num aumento do rendimento disponível no final do mês.

Este artigo é baseado nas informações fornecidas pelo Doutor Finanças, que detalha as principais alterações introduzidas no IRS Jovem a partir de 2025.

O que mudou no novo modelo de IRS Jovem?

O novo modelo de IRS Jovem, que entra em vigor já em janeiro de 2025, apresenta várias alterações em relação ao regime anterior. O mais significativo é a ampliação do período em que os jovens podem beneficiar das isenções fiscais, que passa de cinco para dez anos de trabalho.

Além disso, a medida será mais inclusiva, permitindo que todos os jovens até aos 35 anos se possam beneficiar, independentemente do grau de escolaridade ou de onde residam.

Como funciona o novo regime de isenção?

No novo modelo, o IRS Jovem isenta parcialmente os rendimentos dos jovens trabalhadores (nas categorias A e B) durante os primeiros 10 anos de atividade profissional. O valor da isenção varia de acordo com o ano de atividade, conforme a seguinte tabela:

1º ano: Isenção total (100%) do rendimento.

Isenção total (100%) do rendimento. 2º a 4º ano: Isenção de 75% do rendimento.

Isenção de 75% do rendimento. 5º a 7º ano: Isenção de 50% do rendimento.

Isenção de 50% do rendimento. 8º a 10º ano: Isenção de 25% do rendimento.

Para ter acesso a este regime, o limite de rendimento dos jovens trabalhadores será de 55 Indexantes de Apoios Sociais (IAS), o que corresponde a cerca de 28 900 euros anuais. Este limite sofreu um aumento significativo face ao modelo anterior de 2024, o que permitirá que mais jovens se beneficiem desta isenção.

O que isto significa em termos de poupança?

A implementação deste novo modelo pode significar uma poupança considerável para os jovens trabalhadores. Por exemplo, um jovem que ganhe 1 000 euros por mês pode poupar cerca de 800 euros de impostos no primeiro ano de aplicação da isenção. Ao longo dos 10 anos de benefícios, a poupança total pode ultrapassar os 7 200 euros, representando um aumento significativo de cerca de 3 500 euros em comparação com o modelo anterior.

Quem fica fora do novo regime?

Embora o novo modelo amplie significativamente o número de jovens beneficiários, existem algumas exceções. Ficam excluídos do IRS Jovem em 2025 os seguintes casos:

Jovens que tenham beneficiado ou beneficiem do regime de residentes não habituais;

Jovens que tenham usufruído ou estejam a usufruir do incentivo fiscal à investigação científica e inovação;

Jovens que tenham optado pela tributação através do programa Regressa;

Jovens que não tenham a sua situação tributária regularizada.

Como beneficiar do novo modelo de IRS Jovem?

Para usufruir do novo modelo, os jovens devem comunicar à sua entidade empregadora que desejam beneficiar da isenção fiscal nas retenções na fonte. Esta comunicação deve ser feita informando a data em que o jovem começou a obter rendimentos, sem ser dependente, para que a empresa aplique corretamente a taxa de retenção.

Em alternativa, o regime pode ser ativado na declaração anual de IRS, que deve ser entregue no Portal das Finanças entre abril e junho do ano seguinte. Nessa declaração, o jovem pode indicar que pretende beneficiar do regime de IRS Jovem.

Conclusão

Com a aprovação do novo modelo do IRS Jovem, muitos jovens trabalhadores irão ver os seus rendimentos aumentados devido à redução significativa da carga fiscal nos primeiros anos de carreira. As alterações introduzidas pelo Orçamento do Estado de 2025 são uma excelente oportunidade para os jovens pouparem, proporcionando um maior rendimento disponível ao final de cada mês. Para tirar proveito desta medida, é essencial que os jovens se informem sobre as condições de acesso e comuniquem corretamente à sua entidade empregadora ou na declaração anual de IRS.

