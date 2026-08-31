Atenção. Milhares de portugueses têm até hoje para fazer este pagamento ao Estado

  • Dois às 10
Dinheiro
Dinheiro
Image by freepik
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News

Milhares de contribuintes têm até ao final do dia para regularizar este pagamento ao Estado e evitar custos adicionais.

Hoje, 31 de agosto, termina o prazo para muitos contribuintes efetuarem o pagamento do IRS. Quem ainda tem imposto a pagar deve regularizar a situação até ao final do dia, de forma a evitar atrasos e eventuais encargos adicionais.

O pagamento do IRS pode ser efetuado através dos meios disponibilizados pela Autoridade Tributária, nomeadamente através do Portal das Finanças, Multibanco ou outros canais de pagamento autorizados.

Os contribuintes que tenham uma nota de cobrança de IRS com imposto a pagar devem confirmar o valor e a data-limite indicados no documento. O não pagamento dentro do prazo pode resultar na aplicação de juros de mora e outros encargos previstos na lei.

Por isso, se ainda não regularizou o pagamento, 31 de agosto é o último dia para o fazer, sendo aconselhável não deixar a operação para as últimas horas.

Como confirmar se tem IRS a pagar?

A situação fiscal pode ser consultada no Portal das Finanças, onde é possível verificar a nota de liquidação, o valor a pagar e os respetivos prazos.

Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: IRS
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

RELACIONADOS

6 hábitos que podem fazer com que tenha mais dinheiro ao fim do mês

Antes de ir ao multibanco, faça isto ou arrisca-se a perder dinheiro

Proteja-se das burlas. Não levante dinheiro sem antes fazer isto

Ao pesar a fruta, pode estar a perder dinheiro sem se aperceber

Dicas

Atenção. Este objeto pode estar a ser usado para tentar furtar o seu carro

Ontem às 17:00

Se guarda isto no frigorífico, pare de o fazer. Pode ser perigoso

Ontem às 16:00

6 hábitos que podem fazer com que tenha mais dinheiro ao fim do mês

28 ago, 17:00

Se quer que as bananas durem mais, tire-as já deste sítio

28 ago, 16:00

Se tem este frigorífico em casa, deve ser devolvido imediatamente. O alerta é sério

28 ago, 15:00

Esqueça o sul de Portugal. Com águas mornas, esta praia do Minho está a ganhar fãs entre os portugueses

27 ago, 14:00

Parece impossível, mas é em Portugal: esta praia tem uma das entradas mais surreais do mundo

26 ago, 17:00
MAIS

Mais Vistos

Após polémica gala do “Big Brother Verão”, Cristina Ferreira dá a palavra a Cláudio Ramos: “Ele tem coisas para dizer e tem de dizer”

Ontem às 10:16

Cláudio Ramos confronta Tatiana: “Eu acho que tu eras manipuladora”. Eis a reação da ex-concorrente

Ontem às 11:38

Horóscopo de setembro: estes signos precisam de ter especial cuidado com gastos

25 ago, 11:05

Adriano Silva Martins destaca coocorrente do “Big Brother Verão”: “Levou este reality show às costas”

Ontem às 10:21

Signos

Setembro pode trazer um romance no trabalho para um signo. Será o seu?

26 ago, 13:00

Solteiros a despertar olhares sem precisarem de se esforçar: astróloga lança previsão para signo em setembro

25 ago, 18:00

Horóscopo de setembro: astróloga antecipa acontecimentos inesperados para este mês

25 ago, 17:00

Horóscopo de julho: taróloga revela o signo menos favorecido do mês e deixa um aviso

30 jun, 10:36

Receitas

«Fiz um jantar incrível»: Cristina Ferreira partilha receita saudável para uma refeição simples e deliciosa

Ontem às 14:27

Aprenda a fazer pão com chouriço como o das festas

19 ago, 12:00

Nunca mais deite arroz fora: estes tacos de sushi vão surpreender toda a família

22 jul, 11:04

Com arroz, atum e abacate: a receita económica de um Chef que parece saída de um restaurante

22 jul, 10:40

Fora do Estúdio

Concorrentes do Big Brother Verão descobrem o que aconteceu no Mundo, mas é notícia dada por Maria Botelho Moniz que os deixa de boca aberta

Há 26 min

Inês Gama e Dylan Fonte escolheram um paraíso grego para as férias. Há uma “versão portuguesa” mais económica

Ontem às 15:36

Cantor acarinhado pelos portugueses faz desabafo sobre o filho: «Quando eu morrer, quem vai cuidar dele?»

Ontem às 14:40

«Fiz um jantar incrível»: Cristina Ferreira partilha receita saudável para uma refeição simples e deliciosa

Ontem às 14:27

Conversas

Uma gripe mudou tudo. Benedita tinha 2 anos e hoje depende dos pais para tudo

26 jun, 14:43

Lembra-se de Carminho, a menina que perdeu subitamente o andar aos 8 anos? O "milagre" aconteceu

26 jun, 11:14

O arrepiante apelo de Patrícia: "Não me deixem morrer"

25 jun, 14:53

Sara não esconde a desilusão com Hugo: "Senti-me usada"

23 jun, 14:37

Fotos

Concorrentes do Big Brother Verão descobrem o que aconteceu no Mundo, mas é notícia dada por Maria Botelho Moniz que os deixa de boca aberta

Há 26 min

Atenção. Este objeto pode estar a ser usado para tentar furtar o seu carro

Ontem às 17:00

Se guarda isto no frigorífico, pare de o fazer. Pode ser perigoso

Ontem às 16:00

Inês Gama e Dylan Fonte escolheram um paraíso grego para as férias. Há uma “versão portuguesa” mais económica

Ontem às 15:36