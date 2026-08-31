Atenção. Milhares de portugueses têm até hoje para fazer este pagamento ao Estado

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Milhares de contribuintes têm até ao final do dia para regularizar este pagamento ao Estado e evitar custos adicionais.

Hoje, 31 de agosto, termina o prazo para muitos contribuintes efetuarem o pagamento do IRS. Quem ainda tem imposto a pagar deve regularizar a situação até ao final do dia, de forma a evitar atrasos e eventuais encargos adicionais.

O pagamento do IRS pode ser efetuado através dos meios disponibilizados pela Autoridade Tributária, nomeadamente através do Portal das Finanças, Multibanco ou outros canais de pagamento autorizados.

Os contribuintes que tenham uma nota de cobrança de IRS com imposto a pagar devem confirmar o valor e a data-limite indicados no documento. O não pagamento dentro do prazo pode resultar na aplicação de juros de mora e outros encargos previstos na lei.

Por isso, se ainda não regularizou o pagamento, 31 de agosto é o último dia para o fazer, sendo aconselhável não deixar a operação para as últimas horas.

Como confirmar se tem IRS a pagar?

A situação fiscal pode ser consultada no Portal das Finanças, onde é possível verificar a nota de liquidação, o valor a pagar e os respetivos prazos.