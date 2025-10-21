Isabel Figueira lavada em lágrimas com surpresa de Cristina Ferreira e Cláudio Ramos: «Foi o melhor presente que me podiam ter dado»

  • Dois às 10
  • Há 3h e 52min

Isabel Figueira celebrou 45 anos em clima de emoção no “Dois às 10”. A comentadora foi surpreendida pelo filho Rodrigo, num momento preparado por Cristina Ferreira e Cláudio Ramos que a deixou em lágrimas.

O dia começou em festa no “Dois às 10”. Isabel Figueira celebrou 45 anos e viveu um dos momentos mais emocionantes em direto, ao ser surpreendida pelo filho Rodrigo, com a cumplicidade de Cristina Ferreira e Cláudio Ramos.

Foi um início de manhã repleto de emoções no programa das manhãs da TVI. Isabel Figueira, atualmente comentadora do “Secret Story” e do “V+Fama”, foi surpreendida pelos colegas e pelos apresentadores, num momento que a deixou em lágrimas.

Entre testemunhos de amigos e mensagens de carinho, a grande surpresa chegou quando Rodrigo, o filho mais velho de Isabel, entrou em estúdio com um ramo de flores para oferecer à mãe. Assim que o viu, a comentadora não conteve as lágrimas e, visivelmente emocionada, disse: “Foi o melhor presente que me podiam ter dado.

Aos 45 anos, Isabel Figueira mostrou-se grata por tudo o que tem conquistado e refletiu sobre o caminho percorrido.

 

Temas: Isabel Figueira Cristina Ferreira Claudio Ramos Dois às 10

