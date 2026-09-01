Quatro anos depois da surpreendente separação, Isabela Cardinali revela o que aconteceu uma semana depois do casamento

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Passaram quatro anos desde a surpreendente separação de Isabela Cardinali e Pedro Moreira, que anunciaram o fim da relação apenas um mês depois de subirem ao altar. Agora, a antiga concorrente do “Secret Story” revelou novos detalhes sobre o que aconteceu.

Isabela Cardinali e Pedro Moreira conheceram-se no “Secret Story 7”, em 2018, e mantiveram uma relação durante vários anos. No verão de 2022, os dois concretizaram um dos grandes planos enquanto casal e casaram-se no Bom Jesus de Braga, perante familiares e amigos.

Na altura, nada fazia prever que a relação chegaria ao fim tão pouco tempo depois. O casamento aconteceu a 10 de julho de 2022 e, cerca de um mês depois, foi conhecida a separação.

Desde então, Isabela Cardinali e Pedro Moreira nunca se alongaram publicamente sobre os motivos que levaram ao fim da relação. Em várias entrevistas, a antiga concorrente do reality show da TVI mostrou sofrimento e mágoa relativamente ao término, embora tenha sempre referido que se tratou de uma decisão tomada pelos dois.

Agora, quatro anos depois, Isabela decidiu revelar novos pormenores sobre o fim do casamento.

Através de um vídeo publicado na sua conta oficial de Instagram, a criadora de conteúdo digital contou que foi Pedro Moreira quem a deixou apenas uma semana depois do casamento.

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Isto foi a última noite na minha casa, onde vivia com o meu ex-marido que me deixou após uma semana do nosso casamento. Quando tive de entregar a casa, só elas é que me ajudaram na mudança. O meu suposto marido nem um candeeiro me ajudou a tirar, embora o tivesse pedido”, revelou.

Isabela Cardinali aproveitou ainda a publicação para destacar o apoio que recebeu das amigas naquele período.

Hoje, após quatro anos, são elas que continuam comigo em todos os momentos. Guardem as vossas amizades. São tudo o que temos”, pode ler-se nas imagens partilhadas.

A revelação surpreendeu os seguidores, que rapidamente quiseram saber mais sobre o que aconteceu. “Como assim uma semana depois?”, questionou uma internauta. “Sim”, respondeu Isabela Cardinali, confirmando que foi mesmo esse o período que passou entre o casamento e o fim da relação.

Outro comentário destacou a imagem que o casal transmitia na altura: “E ele que parecia tão apaixonado”. “Infelizmente, as coisas nem sempre são o que parecem”, respondeu a antiga concorrente do “Secret Story”.

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Também houve quem elogiasse Isabela por ter mantido o silêncio durante estes quatro anos. “Não sei como é que aguentaste tanto tempo calada. Amigos são para sempre”, escreveu uma seguidora.

Porque fui à catequese… Só Deus para eu ter respeitado tanto desrespeito. Um beijinho”, reagiu Isabela Cardinali, deixando uma nova declaração sobre a forma como terá vivido o final do casamento.

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