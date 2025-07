Não era chamado pelo nome. Isaltino Morais recorda como foi inicialmente tratado na prisão

Mais de uma década depois de ter sido condenado, Isaltino Morais é hoje um dos presidentes da Câmara mais mediáticos do país. Viral nas redes sociais, não esconde que ainda recebe críticas e insultos, algo com que lida de forma simples.

Mais de uma década depois de ter sido condenado por fraude fiscal e branqueamento de capitais, Isaltino Morais continua a recordar com clareza os meses em que esteve detido no Estabelecimento Prisional da Carregueira. Numa conversa com Cristina Ferreira no Dois às 10, o autarca de Oeiras partilhou detalhes da vivência atrás das grades.

«A privação da liberdade é horrível», começou por desabafar. Durante os primeiros seis meses, Isaltino foi apenas “o 721”. Mas rapidamente percebeu que o melhor da prisão eram os próprios reclusos. «Tive uma atitude normal com as pessoas e com os outros presos. Conheci gente de todo o tipo», contou.

O respeito dentro do ambiente prisional foi algo que se construiu com o tempo. «Ao fim dos seis meses, senti respeito», afirmou. De “Sr. Presidente” a “Tio Isaltino”, os nomes com que era tratado revelavam um reconhecimento improvável, mas real.

Isaltino Morais foi detido a 24 de abril de 2013, após condenação por vários crimes, mas sublinha: «Eu nunca cometi um crime no exercício de funções».

Apesar de tudo, nunca perdeu a ligação à comunidade de Oeiras, tendo sido eleito presidente da câmara mesmo depois da sentença. «Tinha a certeza que ia ser eleito. Sei o que o povo de Oeiras pensa e a relação que tenho com as pessoas», frisou.

Para Isaltino, o seu compromisso permanece claro: «Esta é a minha grande missão. Oeiras é o melhor concelho do país».