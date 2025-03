Irmã de Iury Mellany namorou com um dos participantes mais controversos de reality shows... Saiba tudo!

Irmã de Iury Mellany, Anuska Marques, teve um romance com um dos concorrentes mais polémicos de reality shows. Descubra todos os detalhes dessa relação que deu que falar!

Anuska Marques é irmã de Iury Mellany. Assim como Iury, Anuska também adora reality shows e sempre sonhou em participar num. O seu momento chegou quando entrou no «Big Brother - Duplo Impacto», onde ganhou popularidade pela sua personalidade marcante e carismática.

Após o «Big Brother - Duplo Impacto», Anuska continuou a ser falada na imprensa depois de assumido um relacionamento com André Filipe, ex-concorrente do «Big Brother: A Revolução». O namoro terminou poucos meses depois de o casal ter assumido a relação publicamente.

Anuska tem experiência como apresentadora de eventos nacionais e internacionais ligados ao mundo da moda. Além disso, já participou em vários desfiles e concursos de beleza, tendo conquistado dois títulos de Miss — um no Brasil e outro na Bulgária. Ela também é apaixonada por música e dança, especialmente samba.

Nas redes sociais, Anuska tem mais de 100 mil seguidores no Instagram, onde compartilha momentos do seu dia a dia, do seu trabalho e suas paixões. Recentemente, ela esteve na gala final do «Secret Story - Desafio Final» a apoiar a irmã, onde brilhou com um vestido prateado, muito elogiado pelos seus seguidores.