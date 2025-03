Iury Mellany partilha foto grávida. Se não acredita, espreite a foto!

Anuska sobre a música com André Filipe: «Dispenso ouvi-la»

Iury Mellany, ex-concorrente do «Secret Story - Desafio Final», não ficou de fora da mais recente tendência das redes sociais. Através das suas stories no Instagram, Iury Mellany partilhou fotografias em que aparece grávida e, depois, com filhos, geradas por Inteligência Artificial.

A ex-concorrente escreveu na sua publicação: «Resolvi aderir à trend e ver como podem ficar os meus babies. Daniel Monteiro olha os nossos filhos. Só eu acho isto super assustador?».

A irmã de Iury, Anuska Marques, também se aventurou na mesma tendência. «Podemos tornar isto já em realidade? Isto de inteligência artificial começa a tornar-se muito assustador», escreveu.

Percorra, em cima, a galeria de fotografias e veja as imagens partilhadas por Iury e Anuska.