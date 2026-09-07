A ausência mais notada. Famoso padrinho do casamento de Iury Mellany e Daniel Monteiro falta à cerimónia

Icónico concorrente entra no «Big Brother All Stars» após ter sofrido desgosto de amor que o deixou sem dinheiro: «Abandonado no altar»

O casamento de Iury Mellany e Daniel Monteiro ficou marcado por momentos de grande emoção, mas também por algumas ausências. Entre elas esteve a de Pedro Soá, que estava escolhido para ser padrinho do noivo.

O antigo concorrente do “Big Brother” não conseguiu marcar presença na cerimónia, mas fez questão de deixar uma mensagem aos noivos através das redes sociais.

“Meus queridos, hoje o meu coração está dividido: profundamente feliz e orgulhoso por vos ver dar este passo tão bonito, mas também triste por não ter podido estar presente para o celebrar convosco. Mesmo longe, estive aí de coração”, escreveu.

Pedro Soá desejou ainda ao casal “uma vida inteira de amor, cumplicidade e sonhos partilhados” e garantiu: “Que sejam tão felizes quanto merecem e que nunca vos faltem motivos para se escolherem um ao outro, todos os dias.”

“Parabéns aos dois!”, concluiu.

A ausência acabou por obrigar a uma alteração de última hora no papel de padrinho. A SELFIE avançou que foram os pais de Daniel Monteiro a substituir Pedro Soá e a acompanhar o noivo neste momento tão especial.