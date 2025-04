Ex-BB está a conquistar a internet com este truque viral. E você também vai querer experimentar

Ex-concorrente do «Big Brother» revela truque simples que mudou a forma como grava vídeos.

As irmãs Iury Mellany e Anuska Marques, ambas ex-concorrentes do famoso programa «Big Brother», partilharam recentemente nas redes sociais uma dica que promete revolucionar a forma como tiramos fotos ou gravamos vídeos com o telemóvel. Conhecidas pela sua presença nas redes sociais e pelos truques que ajudam a melhorar a qualidade de conteúdos digitais, as duas influenciadoras surpreenderam os seus seguidores com uma ideia simples, mas extremamente eficaz.

A dica, que elas descreveram como um «game changer», tem a ver com o uso de dois telemóveis de forma criativa. Normalmente, a maioria das pessoas utiliza a câmara frontal do telemóvel para se ver enquanto tira fotos ou grava vídeos. Contudo, a qualidade da câmara frontal nem sempre é a melhor, especialmente em comparação com a câmara traseira, que tende a ser superior.

A ideia das irmãs é bastante simples e eficaz. Para tirar a foto ou gravar o vídeo com a câmara traseira, que oferece uma qualidade de imagem superior, a pessoa que está a ser filmada deve usar dois telemóveis. O primeiro capta a imagem com a câmara traseira, enquanto o segundo é posicionado atrás deste, com a câmara frontal ligada. Assim, a pessoa consegue ver-se em tempo real, o que permite ajustar a postura, as expressões faciais e até os ângulos.

Nas redes sociais, as irmãs partilharam a dica com entusiasmo. «Aquela dica game changer 😍», escreveram. A partilha foi bastante elogiada pelos seguidores, que se mostraram entusiasmados com a possibilidade de melhorar a qualidade das suas fotos e vídeos de forma simples.

Veja, em baixo, o vídeo onde Iury Mellany e Anuska Marques revelam a dica: