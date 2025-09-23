Iva Domingues celebra aniversário da filha Carolina com mensagem comovente: «És o coração que bate fora de mim»

Iva Domingues assinalou de forma emocionante os 23 anos da filha Carolina, fruto da relação com Pedro Mourinho, com uma declaração de amor nas redes sociais.

Carolina, filha de Iva Domingues e do jornalista Pedro Mourinho, completa esta terça-feira, 23 de setembro, 23 anos de vida. A data não passou em branco para a apresentadora, que partilhou uma mensagem emocionante nas redes sociais.

«23/09/2002. 23 anos. Carolina, minha filha, és o meu maior orgulho. És o coração que bate fora de mim, a paz e a alegria dos meus dias. A soma de toda a minha felicidade», escreveu.

Numa partilha carregada de ternura, Iva sublinhou a profunda admiração pela jovem:

«A admiração que tenho por ti e a gratidão que sinto em ser tua mãe não cabem num parágrafo de um mural de Instagram.»

A apresentadora elogiou ainda a forma como Carolina tem construído o seu caminho: