Iva Domingues revela o grande desafio que falta alcançar na TVI… e promete surpreender

Iva Domingues celebra 25 anos de carreira na TVI e, em entrevista exclusiva ao digital do «Dois às 10», revelou o projeto que ainda gostaria de concretizar.

No dia em que comemora 25 anos de carreira na TVI, Iva Domingues aproveitou a ocasião para refletir sobre a sua trajetória na televisão e partilhar alguns dos seus sonhos profissionais. A apresentadora deu uma entrevista exclusiva ao digital do «Dois às 10», onde revelou os seus planos futuros e um projeto que ambiciona ainda concretizar.

Iva Domingues confessou que um dos seus maiores desejos na TVI seria a criação de um podcast televisivo. «Uma coisa que sei que vou gostar sempre de fazer é conversar e conhecer pessoas», afirmou, destacando o prazer que sente em interagir com outras pessoas. Em seguida, Iva Domingues sublinhou que, para si, «o mais importante da vida são as histórias e as pessoas e as histórias que as pessoas têm para contar». Estas palavras refletem a sua paixão por ouvir e dar voz a quem tem experiências e relatos interessantes para partilhar.

Para além da conversa com o digital do programa das manhãs, Iva Domingues esteve à conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos em direto, onde, neste dia de celebração, recordou o seu percurso televisivo.