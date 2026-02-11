Iva Domingues impressionada com decisão 'radical' da filha: «Aprendo com ela todos os dias»

Aos 23 anos, Carolina tomou uma decisão que surpreendeu muitos: abandonar por completo as redes sociais. A revelação foi feita pela mãe, Iva Domingues, que não escondeu o orgulho ao falar da mudança radical da filha.

Iva Domingues recorreu às redes sociais para partilhar um desabafo muito pessoal sobre a filha, Carolina. A jovem decidiu, no final do ano passado, afastar-se completamente das plataformas digitais como Instagram, TikTok e Facebook — e, segundo a apresentadora da TVI, a mudança foi surpreendentemente positiva.

“A minha filha saiu das redes sociais no final do ano passado. E eu não me lembro de a ver tão bem”, começou por escrever Iva, revelando o impacto imediato da decisão na vida da filha.

De acordo com a comunicadora, Carolina está agora “mais feliz, mais leve, mais focada, mais enérgica e mais presente”. Longe do “ruído constante” das redes sociais, a jovem não se desligou do mundo, mas passou a viver com mais equilíbrio e intenção.

Iva Domingues garante que os dias da filha “agora rendem”: há tempo para o trabalho, para os amigos, para conversas demoradas, livros do princípio ao fim e passeios sem pressa. As noites tornaram-se mais tranquilas, o sono mais profundo e a qualidade de vida melhorou significativamente.

“Às vezes, desligar é a melhor forma de nos voltarmos a ligar ao que é, de facto, essencial”, refletiu a apresentadora, elogiando ainda a geração Z pela forma como encara estas escolhas. “Aprendo com ela todos os dias”, confessou.

Carolina é a única filha de Iva Domingues, fruto da anterior relação da apresentadora com o jornalista Pedro Mourinho.