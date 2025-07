Jovem viu a tragédia que matou o irmão num sonho um mês antes: «Morreram todos»

Um mês antes de perder o irmão num trágico acidente, Dina teve um sonho perturbador. Nele, antevia a morte de várias pessoas, incluindo a do próprio irmão. Quando a realidade bateu à porta, as semelhanças com o que tinha sonhado deixaram-na em choque.

Ivan tinha apenas 20 anos quando perdeu a vida num trágico acidente de viação. A dor da perda é imensurável, mas o mais angustiante para a família é conviver com a ausência de respostas sobre o que realmente aconteceu naquela noite.

Coincidência ou não, um mês antes da tragédia, Dina — irmã de Ivan — teve um sonho premonitório com a morte dele. «Desde o falecimento até ao dia do funeral, eu acreditava que ele ia voltar», confessou Dina, ainda visivelmente abalada pela perda.

Hoje, Dina e Irene — irmã e mãe de Ivan — recordam com emoção os dias que antecederam e seguiram a tragédia. A ligação entre os três sempre foi muito próxima. Irene lembra com carinho os momentos que partilhava com o filho: «Ia com o filho para bares e discotecas». Já Dina, profundamente ligada ao irmão, conta que pediu a Deus que este a levasse para perto do irmão.

O acidente aconteceu em fevereiro de 2023. Ivan tinha ido a uma discoteca com um amigo e seguia no lugar do pendura quando tudo se deu. O pesadelo de Dina tornou-se realidade — um sonho premonitório que se confirmou de forma devastadora. No entanto, os detalhes da noite do acidente permanecem envoltos em mistério. A família ainda hoje vive sem respostas.

Um dos aspetos que mais os perturba é o comportamento do amigo de infância de Ivan, que estava com ele no carro. Evita falar com a família, e essa atitude levanta suspeitas e aumenta a angústia. Irene, revoltada, questiona: «Não percebo porque é que a polícia não ligou logo à família após acidente de viação...». A notícia da morte só chegou horas depois. Foi Irene quem teve de reconhecer o corpo do filho na morgue — um momento que nenhuma mãe deveria viver.

A tragédia deu origem a um processo judicial, mas enquanto aguardam por respostas, mãe e filha encontraram consolo uma na outra. A dor acabou por uni-las. Irene revela: «Independentemente do que eu faça, nada traz o meu filho de volta». Dina, por sua vez, vive atormentada por uma dúvida que não a deixa em paz: «Quero saber se o meu irmão sofreu depois do acidente».

Enquanto aguardam por justiça e por respostas que possam aliviar um pouco a dor, Dina e Irene continuam a honrar a memória de Ivan, mantendo viva a esperança de que a verdade venha à tona. Apesar do silêncio que ainda envolve o acidente, a força da família permanece inabalável, sustentada pelo amor que os une e pela saudade que nunca se apaga.