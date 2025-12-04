Ao fim de 14 anos, cantora acarinhada pelos portugueses anuncia separação do pais dos filhos

  • Dois às 10
  • Hoje às 10:59

O fim do casamento foi anunciado pelo casal nas redes sociais.

A cantora brasileira Ivete Sangalo, de 53 anos, anunciou esta quinta-feira, 27 de novembro, o fim do casamento com o nutricionista Daniel Cady, com quem mantinha uma relação há 17 anos. A separação foi confirmada através de um comunicado conjunto divulgado nas redes sociais de ambos.

O ex-casal garantiu que a decisão foi tomada de forma consciente e com diálogo contínuo. “Com muito respeito pela nossa história e pela família que construímos, decidimos, de forma conjunta e madura, seguir caminhos diferentes. Estamos certos de que esta é a decisão mais coerente e amorosa para nós. Todo o processo está sendo vivido com diálogo, cuidado e profundo respeito.”

Ivete e Daniel reforçaram ainda que, apesar do fim da relação, o vínculo familiar permanece intacto. “Temos uma trajetória que nos orgulha, de muito amor, e seguiremos sempre sendo uma família. Precisamos de respeito com esse momento. Pedimos privacidade para atravessar essa transição da maneira mais serena possível. Seguimos unidos no que realmente importa: preservar nosso afeto e o bem-estar dos nossos filhos.”

Uma história de amor que começou em 2008

Ivete Sangalo e Daniel Cady conheceram-se em 2008 e casaram-se em 2011. Ao longo de quase duas décadas juntos, construíram uma família que sempre descreveram como o maior pilar das suas vidas. Da relação nasceram três filhos: Marcelo, de 16 anos, e as gémeas Marina e Helena, de sete.

Temas: Ivete Sangalo Brasil Musica Dois às 10

