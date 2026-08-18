Quer a potência de um Dyson? Descubra este "dupe" que custa menos de metade

  • Dois às 10

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Aspirador Ivormentico V10 EVO
Aspirador Ivormentico V10 EVO
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Se o orçamento familiar não comporta os preços praticados pelas marcas de topo, este aspirador surge na Amazon como a resposta perfeita para quem procura potência de sucção sem custos exagerados

Encontrar um aspirador sem fios que combine potência, autonomia e um preço justo é, frequentemente, uma missão complexa, especialmente quando as marcas líderes de mercado elevam os custos para patamares muito elevados. É neste cenário que o Ivormentico C10 EVO tem conquistado o seu espaço na Amazon.

Sendo um "duplo" direto do Dyson, este modelo apresenta-se como uma alternativa funcional, eficiente e muito mais económica, acumulando críticas positivas de quem já o integrou na rotina de limpeza doméstica.

O seu ponto forte é o desempenho: o motor de 600W limpa sem esforço qualquer pavimento ou tapete. Conta com quatro modos de utilização e ajusta automaticamente a força de sucção consoante a sujidade encontrada.

A autonomia é outro dos pontos fortes deste equipamento. A sua bateria de iões de lítio removível permite uma utilização contínua de até 70 minutos no modo automático, garantindo que mesmo habitações maiores possam ser limpas numa única passagem. A possibilidade de remover a bateria para carregar — seja dentro ou fora do aparelho — confere uma flexibilidade extra que simplifica a utilização diária, evitando interrupções forçadas.

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Para facilitar o dia a dia de quem necessita de uma limpeza rápida e eficaz, o Ivormentico C10 EVO inclui detalhes de engenharia muito funcionais:

  • Filtragem e Depósito: Um depósito de 1,8 litros, dividido em duas partes para separar resíduos sólidos do ar, reduz o entupimento, apoiado por um sistema de filtragem de cinco camadas.
  • Escova Inteligente: A escova em forma de V possui luz verde para detetar poeira em áreas escuras e tecnologia anti-emaranhamento, um atributo essencial para quem tem animais de estimação.
  • Acessórios Versáteis: Inclui uma mangueira extensível de um metro para alcançar tetos e cantos, um bocal 2 em 1 e uma escova específica para frestas estreitas.

Em suma, o Ivormentico C10 EVO destaca-se pela sua leveza e facilidade de manuseamento, provando ser uma solução robusta para quem não quer abdicar da qualidade de limpeza. Pelo preço praticado, o aparelho oferece um conjunto de funcionalidades que rivaliza com opções muito mais dispendiosas, tornando-se uma escolha inteligente e equilibrada para qualquer lar moderno que procura a eficácia de um Dyson com um investimento contido.

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