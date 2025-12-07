Nunca mais fique sem saber o que oferecer ao ser convidado para jantar. Isto é o que resulta melhor

  • Joana Lopes
  • Ontem às 09:00

Ser convidado para um jantar é sempre um gesto de carinho, mas escolher o presente certo nem sempre é fácil. Para evitar sair de mãos a abanar ou oferecer algo que não agrade, reunimos as ideias que fazem mais sucesso e que vão impressionar qualquer anfitrião.

Ser convidado para jantar em casa de amigos é sempre um momento agradável, mas nem sempre sabemos o que levar para oferecer aos anfitriões. Escolher o presente certo pode parecer fácil, mas alguns cuidados ajudam a tornar a oferta mais adequada e a causar boa impressão.

Relação com os anfitriões: como escolher?

A escolha do presente depende bastante do tipo de relação que mantém com os anfitriões e do contexto do jantar. Para conhecidos ou colegas, uma garrafa de vinho ou uma sobremesa são opções seguras e geralmente bem recebidas. Para amigos mais próximos, pode optar por algo mais personalizado, como um produto gourmet, flores frescas ou um presente que esteja ligado aos gostos pessoais deles. No caso de famílias ou amizades antigas, pequenas lembranças que demonstrem atenção ao detalhe, como um conjunto de chá ou um óleo aromático, são sempre valorizadas.

O momento certo para entregar o presente

Para além da escolha do presente, é essencial considerar o momento da entrega. O ideal é oferecer o presente logo na chegada, como forma de agradecimento pelo convite. Se a oferta for uma bebida, é apropriado perguntar se podem abrir para acompanhar a refeição ou se deve ser guardada para outra ocasião. Evite chegar de mãos vazias, pois mesmo um gesto pequeno é sempre apreciado.

Quando não é necessário levar presente

Existem situações em que não é preciso levar presente, especialmente se os anfitriões forem muito próximos ou se já houver uma troca frequente de convites. Nesses casos, oferecer-se para ajudar na organização ou levar uma sobremesa caseira pode ser uma alternativa prática e carinhosa.

Conclusão: simplicidade e consideração são o mais importante

Em suma, o que levar para um jantar em casa de amigos deve ser escolhido com simplicidade e bom senso. O essencial é mostrar consideração pelo convite e pela companhia, independentemente do valor material do presente.

 

