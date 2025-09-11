Prepare um jantar completo em apenas 35 minutos

  • Joana Lopes
  • Hoje às 16:00

Consiga preparar um jantar completo (com sobremesa incluída) em apenas 35 minutos.

Para os dias em que precisa de cozinhar, mas não quer sujar uma infinidade de loiça, o robot de cozinha é a solução ideal. Com a Bimby ou outros robots semelhantes disponíveis no mercado, é possível executar várias etapas de uma refeição num único aparelho, evitando acumular panelas e utensílios. A maioria das peças utilizadas nesta receita é fácil de lavar e pode ir à máquina de lavar a loiça. A receita foi partilhada por Iva Gama, agente da marca Bimby e criadora de conteúdos, que no Instagram explicou passo a passo como preparar este jantar em apenas 35 minutos. A especialidade inclui quindins, arroz árabe e frango na púcara.

Quindins
Ingredientes:

  • 15g de manteiga;

  • 65g de açúcar;

  • 3 gemas de ovo

  • 35g de leite;

  • 1 pitada de sal

  • 35g de coco ralado.

Preparação:

  1. Unte 4 formas pequenas para pudins com manteiga e polvilhe com açúcar. Reserve.

  2. No copo, coloque a manteiga, o açúcar, as gemas, o leite e o sal, e bata 1 min./37°C/vel. 3.

  3. Adicione o coco e envolva 10 seg./vel. 2. Distribua o preparado pelas formas reservadas, sem encher totalmente, e coloque-as no tabuleiro da varoma.

  4. Passe o copo por água antes de avançar para a próxima receita.

Arroz Árabe
Ingredientes:

  • 120g de cebola cortada em pedaços;

  • 1 dente de alho;

  • 30g de azeite;

  • 200g de arroz agulha;

  • 50g de pinhões;

  • 1 colher de chá de sal;

  • 250g de água;

  • 100g de passas.

Preparação:

  1. Coloque no copo a cebola, o alho e o azeite, pique 5 seg./vel. 5 e refogue 5 min./120°C/vel. 1.

  2. Acrescente o arroz, os pinhões e o sal, e refogue durante 3 min./100°C/inversa/vel colher. Retire e coloque numa forma de alumínio.

  3. Adicione a água e as passas, envolvendo bem com a espátula. Coloque a forma dentro da varoma.

Frango na Púcara
Ingredientes:

  • 2 dentes de alho;

  • 30g de azeite;

  • 3 peitos de frango inteiros;

  • 6 chalotas cortadas ao meio;

  • 100g de bacon cortado em tiras,

  • 400g de tomate em pedaços,

  • 100g de vinho branco;

  • 20g de mostarda;

  • Sal a gosto.

Preparação:

  1. No copo, coloque o alho e o azeite e pique 4 seg./vel. 5. Baixe os resíduos das paredes do copo com a espátula.

  2. Insira a borboleta. Adicione o frango, as chalotas, o bacon, o tomate, o vinho branco, a mostarda e o sal.

  3. Coloque a varoma com o arroz e o tabuleiro com os quindins, tapados com papel de alumínio.

  4. Cozinhe 35 min/temperatura varoma/inversa/vel colher.

