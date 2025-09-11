Prepare um jantar completo em apenas 35 minutos

Consiga preparar um jantar completo (com sobremesa incluída) em apenas 35 minutos.

Para os dias em que precisa de cozinhar, mas não quer sujar uma infinidade de loiça, o robot de cozinha é a solução ideal. Com a Bimby ou outros robots semelhantes disponíveis no mercado, é possível executar várias etapas de uma refeição num único aparelho, evitando acumular panelas e utensílios. A maioria das peças utilizadas nesta receita é fácil de lavar e pode ir à máquina de lavar a loiça. A receita foi partilhada por Iva Gama, agente da marca Bimby e criadora de conteúdos, que no Instagram explicou passo a passo como preparar este jantar em apenas 35 minutos. A especialidade inclui quindins, arroz árabe e frango na púcara.

Quindins

Ingredientes:

15g de manteiga;

65g de açúcar;

3 gemas de ovo

35g de leite;

1 pitada de sal

35g de coco ralado.

Preparação:

Unte 4 formas pequenas para pudins com manteiga e polvilhe com açúcar. Reserve. No copo, coloque a manteiga, o açúcar, as gemas, o leite e o sal, e bata 1 min./37°C/vel. 3. Adicione o coco e envolva 10 seg./vel. 2. Distribua o preparado pelas formas reservadas, sem encher totalmente, e coloque-as no tabuleiro da varoma. Passe o copo por água antes de avançar para a próxima receita.

Arroz Árabe

Ingredientes:

120g de cebola cortada em pedaços;

1 dente de alho;

30g de azeite;

200g de arroz agulha;

50g de pinhões;

1 colher de chá de sal;

250g de água;

100g de passas.

Preparação:

Coloque no copo a cebola, o alho e o azeite, pique 5 seg./vel. 5 e refogue 5 min./120°C/vel. 1. Acrescente o arroz, os pinhões e o sal, e refogue durante 3 min./100°C/inversa/vel colher. Retire e coloque numa forma de alumínio. Adicione a água e as passas, envolvendo bem com a espátula. Coloque a forma dentro da varoma.

Frango na Púcara

Ingredientes:

2 dentes de alho;

30g de azeite;

3 peitos de frango inteiros;

6 chalotas cortadas ao meio;

100g de bacon cortado em tiras,

400g de tomate em pedaços,

100g de vinho branco;

20g de mostarda;

Sal a gosto.

Preparação: