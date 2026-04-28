Este plano de 30 jantares vai salvar a sua semana (e a carteira)

  • Fábio Belo
  • Há 1h e 53min
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Chega de perder tempo a pensar no jantar: com estas 30 receitas práticas e económicas, tem a semana inteira resolvida.

Quando os dias se alongam e o tempo parece cada vez mais curto à medida que a semana avança, é muitas vezes na cozinha que as famílias encontram conforto. Isso, porém, não implica receitas complicadas nem despesas elevadas ao final do mês. Nesta galeria, reunimos 30 receitas de jantares para a semana que demonstram ser possível comer bem, com sabor e identidade, sem gastar demasiado.

Todas as propostas levam a assinatura do cozinheiro alentejano Fábio Belo, reconhecido por respeitar os sabores tradicionais da sua terra, ao mesmo tempo que os adapta ao ritmo da vida moderna. Entre pratos simples e rápidos, ideais para dias em que só apetece algo reconfortante sem grande esforço, e opções um pouco mais elaboradas,

Prepare o avental: estas receitas económicas prometem facilitar o seu dia a dia… e conquistar todos lá em casa.

Temas: Jantares Fábio Belo
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