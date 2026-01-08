30 ideias de jantares económicos para poupar no pós-Natal

  • Joana Lopes
  • Hoje às 09:00

O Natal acabou e a carteira sente os excessos das festas? Não se preocupe! Reunimos 30 ideias de jantares económicos, fáceis e rápidos de preparar, perfeitos para recuperar o orçamento sem perder o sabor à mesa.

Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Chega ao fim do dia sem saber o que cozinhar? A falta de inspiração pode transformar o jantar num verdadeiro desafio. Não se preocupe! Selecionámos 30 receitas fáceis, rápidas e saborosas de Fábio Belo, para que nunca mais fique sem ideias na hora de preparar a refeição. Desde pratos leves e saudáveis a opções mais indulgentes, encontrará uma grande variedade de receitas na galeria acima.

Na nossa seleção, pode explorar algumas receitas à base de bacalhau, um dos ingredientes mais icónicos da gastronomia portuguesa. Se procura algo mais prático e versátil, as massas são sempre uma excelente escolha. Descubra sugestões rápidas, ideais para um jantar em família ou para uma refeição reconfortante após um dia cheio.

Para quem procura alternativas saudáveis e económicas, as receitas com atum são igualmente uma solução simples e nutritiva. De saladas frescas a pratos quentes, este ingrediente é uma ótima opção para refeições equilibradas.

