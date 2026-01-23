Esqueça o "japanese cheesecake". Esta versão de cheesecake de doce de leite também não vai ao forno

  • Joana Lopes
  • Hoje às 16:00
Cheesecake doce de leite
Cheesecake doce de leite

O famoso “japanese cheesecake” tem feito furor nas redes sociais, mas e se lhe disséssemos que existe uma versão de cheesecake de doce de leite que também não precisa de ir ao forno e promete ainda mais?

Se há algo que certamente já inundou o seu feed são os vídeos do famoso "japanese cheesecake". Mas a verdade é que esta não é a única versão de cheesecake fácil de fazer — e, quem sabe, até exista uma alternativa ainda melhor: a receita de cheesecake de doce de leite partilhada pela nutricionista Alexandra Vieira.

Ingredientes

Base:

  • 300g de bolacha Maria

  • 160g de manteiga derretida

Recheio:

  • 600g de queijo creme

  • 200g de iogurte grego ligeiro 

  • 250g de doce de leite

Cobertura:

  • Doce de leite a gosto

Preparação

  1. Comece pela base: triture as bolachas Maria até ficarem em pó, misture com a manteiga derretida e mexa bem. Forre o fundo e as laterais de uma forma e leve ao frio até solidificar.

  2. Prepare o recheio: misture o queijo creme, o iogurte e o doce de leite até obter um creme homogéneo e suave.

  3. Monte o cheesecake: verta o recheio sobre a base já fria e leve novamente ao frigorífico, idealmente durante a noite, para ganhar consistência.

Dica da nutricionista: se quiser um cheesecake mais firme, acrescente duas folhas de gelatina previamente hidratadas e derretidas ao recheio antes de o colocar na forma.

Temas: Japanese cheesecake Cheesecake de doce de leite

