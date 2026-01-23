Esqueça o "japanese cheesecake". Esta versão de cheesecake de doce de leite também não vai ao forno

O famoso “japanese cheesecake” tem feito furor nas redes sociais, mas e se lhe disséssemos que existe uma versão de cheesecake de doce de leite que também não precisa de ir ao forno e promete ainda mais?
Se há algo que certamente já inundou o seu feed são os vídeos do famoso "japanese cheesecake". Mas a verdade é que esta não é a única versão de cheesecake fácil de fazer — e, quem sabe, até exista uma alternativa ainda melhor: a receita de cheesecake de doce de leite partilhada pela nutricionista Alexandra Vieira.
Ingredientes
Base:
-
300g de bolacha Maria
-
160g de manteiga derretida
Recheio:
-
600g de queijo creme
-
200g de iogurte grego ligeiro
-
250g de doce de leite
Cobertura:
-
Doce de leite a gosto
Preparação
-
Comece pela base: triture as bolachas Maria até ficarem em pó, misture com a manteiga derretida e mexa bem. Forre o fundo e as laterais de uma forma e leve ao frio até solidificar.
-
Prepare o recheio: misture o queijo creme, o iogurte e o doce de leite até obter um creme homogéneo e suave.
-
Monte o cheesecake: verta o recheio sobre a base já fria e leve novamente ao frigorífico, idealmente durante a noite, para ganhar consistência.
Dica da nutricionista: se quiser um cheesecake mais firme, acrescente duas folhas de gelatina previamente hidratadas e derretidas ao recheio antes de o colocar na forma.