Transforme o seu jardim com este utensílio que tem na cozinha

Muitas vezes deitamos fora objetos do dia-a-dia sem imaginar o seu verdadeiro potencial. Mas aquele utensílio que tem sempre à mão na cozinha pode ser a solução para tornar o seu jardim mais bonito, saudável e cheio de vida.

Ter um jardim sempre arranjado e sem preocupações extras é o desejo de todos. A boa notícia é que existem diversos truques que ajudam a mantê-lo impecável.

Sabia que as esponjas de cozinha, que normalmente acabam no lixo depois de lavar a loiça, podem tornar-se grandes aliadas para quem cuida do jardim?

Em declarações ao site La Razon, o especialista em jardinagem e diretor da empresa Dino Decking, Richard King, afirma que as esponjas de lufa ou celulose são excelentes para enriquecer o composto orgânico e, consequentemente, melhorar a saúde das plantas, flores e até dos arbustos.

Em vez de deitar fora as esponjas usadas, pode cortá-las em pedaços e adicioná-las ao compostor. Elas ajudam a equilibrar os materiais ricos em azoto e a manter a humidade ideal no composto, favorecendo a ação dos microrganismos essenciais para fertilizar o solo.

É importante usar apenas esponjas naturais neste processo. As esponjas sintéticas, pelo contrário, podem libertar toxinas prejudiciais e contaminar todo o composto.