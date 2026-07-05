Muitos deitam fora um dos maiores aliados do jardim sem o saber. Quem o garante são os jardineiros

As plantas que trazem benefícios à sua vida e ao seu jardim

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Muitos acabam por deitar fora um recurso valioso para o jardim sem imaginarem a utilidade que tem. Os jardineiros garantem que pode fazer toda a diferença na saúde e no crescimento das plantas.

Se bebe café todos os dias e tem um jardim, pode estar a desperdiçar um recurso valioso ao deitar fora as borras de café. Estas sobras podem ser um excelente aliado na manutenção do espaço exterior, melhorando a qualidade do solo sem custos adicionais nem necessidade de recorrer a produtos químicos.

Graças ao seu teor de azoto, um nutriente essencial para o crescimento saudável e verde da relva, as borras de café funcionam como um fertilizante natural. Além disso, ajudam a enriquecer e a equilibrar o solo, contribuindo para que este se torne mais fértil ao longo do tempo.

Segundo o House Digest, este “resíduo” também permite reter a humidade, conservar nutrientes e estimular a atividade de microrganismos benéficos no solo. Com uma utilização consistente, o resultado pode traduzir-se numa relva mais densa, resistente e vigorosa.

Embora seja um benefício menos conhecido, as borras de café contêm ainda pequenas quantidades de fósforo, potássio, magnésio e cálcio, minerais importantes que nem sempre estão presentes nos fertilizantes convencionais.

A sua aplicação pode ser feita diretamente no solo, desde que em pequenas quantidades, misturando-as com resíduos do jardim, como relva cortada ou folhas secas, ou incorporando-as no composto orgânico.

Apesar das vantagens, há alguns cuidados a ter. As borras devem ser utilizadas apenas como complemento e nunca em excesso, uma vez que uma camada demasiado espessa pode dificultar a respiração do solo. Também é importante garantir que estão completamente secas antes da aplicação, para evitar o aparecimento de bolor. Além disso, devem ser sempre usadas borras já utilizadas e nunca café em pó fresco, que pode alterar o pH da terra.