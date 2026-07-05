Muitos deitam fora um dos maiores aliados do jardim sem o saber. Quem o garante são os jardineiros

  • Dois às 10

Muitos acabam por deitar fora um recurso valioso para o jardim sem imaginarem a utilidade que tem. Os jardineiros garantem que pode fazer toda a diferença na saúde e no crescimento das plantas.

Se bebe café todos os dias e tem um jardim, pode estar a desperdiçar um recurso valioso ao deitar fora as borras de café. Estas sobras podem ser um excelente aliado na manutenção do espaço exterior, melhorando a qualidade do solo sem custos adicionais nem necessidade de recorrer a produtos químicos.

Graças ao seu teor de azoto, um nutriente essencial para o crescimento saudável e verde da relva, as borras de café funcionam como um fertilizante natural. Além disso, ajudam a enriquecer e a equilibrar o solo, contribuindo para que este se torne mais fértil ao longo do tempo.

Segundo o House Digest, este “resíduo” também permite reter a humidade, conservar nutrientes e estimular a atividade de microrganismos benéficos no solo. Com uma utilização consistente, o resultado pode traduzir-se numa relva mais densa, resistente e vigorosa.

Embora seja um benefício menos conhecido, as borras de café contêm ainda pequenas quantidades de fósforo, potássio, magnésio e cálcio, minerais importantes que nem sempre estão presentes nos fertilizantes convencionais.

Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

A sua aplicação pode ser feita diretamente no solo, desde que em pequenas quantidades, misturando-as com resíduos do jardim, como relva cortada ou folhas secas, ou incorporando-as no composto orgânico.

Apesar das vantagens, há alguns cuidados a ter. As borras devem ser utilizadas apenas como complemento e nunca em excesso, uma vez que uma camada demasiado espessa pode dificultar a respiração do solo. Também é importante garantir que estão completamente secas antes da aplicação, para evitar o aparecimento de bolor. Além disso, devem ser sempre usadas borras já utilizadas e nunca café em pó fresco, que pode alterar o pH da terra.

Temas: Jardim Jardineiros Borras de café
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

RELACIONADOS

Transforme o seu jardim com este utensílio que tem na cozinha

Tem plantas em casa? Veja o que nunca deve fazer

Da sala ao quarto: estas são as 12 plantas perfeitas para ter em casa

Não vai acreditar no que o café faz às suas plantas. Especialistas explicam

Dicas

Esta piscina portuguesa esconde um detalhe que a distingue de quase todas as outras

3 jul, 17:00

Águas mornas em Portugal? Há uma praia a apenas 1h30 de Lisboa onde isso é possível

3 jul, 16:00

Não tem ar condicionado? Poucos sabem que a ventoinha pode funcionar como um

3 jul, 15:00

Não é na Disneyland, é em Portugal. Este lugar parece saído de um filme de Piratas das Caraíbas

2 jul, 17:00

Este mini ar condicionado com gelo é a solução mais eficaz para os dias de calor intenso que se avizinham

2 jul, 11:09

Estas piscinas portuguesas são uma referência mundial e já abriram

1 jul, 16:00

Esta piscina de água salgada a 29 ºC fica numa praia em Portugal e tem entrada é gratuita

1 jul, 15:00
MAIS

Mais Vistos

Afonso Leitão reage aos rumores de aproximação a Sara: “Vou dizer que estamos apaixonados”

3 jul, 10:40

Cristina Ferreira dá notícia de última hora: «Foi encontrada morta. Estamos a caminho do local»

18 jun, 11:54

“As coisas com ela como é que estão?”: Afonso Leitão fala sobre a relação com Jéssica Vieira

3 jul, 10:32

Marisa Susana admite surpresa com Pedro Jorge: “Ele contou-me uma coisa que eu nem tinha noção”

2 jul, 11:47

Signos

Horóscopo de julho: taróloga revela o signo menos favorecido do mês e deixa um aviso

30 jun, 10:36

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de junho

1 jun, 11:18

Horóscopo de maio: este é o signo que ocupa o último lugar e que vai ter mais desafios

1 mai, 15:44

Horóscopo de maio: taróloga revela o signo mais favorecido do mês

1 mai, 11:05

Receitas

Se tem manga em casa, tem mesmo de experimentar este bolo

Hoje às 09:00

Ninguém acredita que este pudim se faz em apenas dois passos

Ontem às 14:00

Massa fria de camarão: nutricionista revela receita que vai querer repetir todo o verão

Ontem às 09:00

Há uma razão para esta tarte de maçã e leite condensado estar a tornar-se viral

1 jul, 17:00

Fora do Estúdio

Após separação de Catarina Miranda, Afonso Leitão reaproxima-se de ex-concorrente: «Encontrámo-nos»

3 jul, 15:23

De vestido branco, Cristina Ferreira vive experiência inesquecível: «Das melhores da minha vida»

3 jul, 14:27

Tudo a postos para o bebé. Kelly Bailey e Lourenço Ortigão já estão a viver na nova casa de sonho

3 jul, 14:03

Liliana Oliveira faz mudança de visual radical. E um ex-concorrente não demorou a reagir: «Não gostei nada»

2 jul, 14:44

Conversas

Uma gripe mudou tudo. Benedita tinha 2 anos e hoje depende dos pais para tudo

26 jun, 14:43

Lembra-se de Carminho, a menina que perdeu subitamente o andar aos 8 anos? O "milagre" aconteceu

26 jun, 11:14

O arrepiante apelo de Patrícia: "Não me deixem morrer"

25 jun, 14:53

Sara não esconde a desilusão com Hugo: "Senti-me usada"

23 jun, 14:37

Fotos

Muitos deitam fora um dos maiores aliados do jardim sem o saber. Quem o garante são os jardineiros

Hoje às 14:00

Se tem manga em casa, tem mesmo de experimentar este bolo

Hoje às 09:00

Ninguém acredita que este pudim se faz em apenas dois passos

Ontem às 14:00

Massa fria de camarão: nutricionista revela receita que vai querer repetir todo o verão

Ontem às 09:00