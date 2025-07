Jardineiros garantem que durante anos ignorámos um valioso 'tesouro' para as plantas

Os jardineiros recebem uma formação especial para poderem trabalhar no 'Jardim do Veneno'. Estes têm de usar luvas e máscaras quando têm de lidar com determinadas plantas.

Durante anos, muitos jardineiros e amantes das plantas têm desperdiçado um recurso natural e barato que pode transformar a saúde e o crescimento das plantas. Este 'tesouro' pouco conhecido é uma solução sustentável e eficaz para quem quer manter jardins vibrantes e saudáveis, mas que tem passado despercebido ou sido descartado por desconhecimento.

Se consome café diariamente e tem um jardim, pense duas vezes antes de deitar fora as borras de café. Na realidade, estas sobras podem ser um recurso valioso para cuidar do seu jardim, sem custos adicionais e sem necessidade de recorrer a produtos químicos.

As borras de café funcionam como um fertilizante natural, contendo azoto — um nutriente essencial para que a relva cresça verde e saudável — e contribuindo para melhorar a qualidade do solo. Em vez de usar apenas fertilizantes industriais, pode potenciar o crescimento da relva e das plantas com este verdadeiro ‘tesouro’ que muitas vezes acaba no lixo.

Benefícios das borras de café no jardim

O site House Digest explica que as borras ajudam a reter a água, conservar os nutrientes e a criar um ambiente favorável para os microrganismos benéficos ao solo. Com o tempo, vai reparar que a relva se torna mais forte, densa e resistente.

Para além do azoto, as borras contêm pequenas quantidades de outros nutrientes importantes, como fósforo e potássio, assim como minerais que muitos fertilizantes convencionais não incluem, como magnésio e cálcio.

Pode aplicar as borras diretamente no relvado (sempre em quantidades moderadas) ou misturá-las com outros resíduos do jardim, como relva cortada ou folhas secas. Também pode incorporá-las no composto, caso faça.

Cuidados a ter

As borras de café devem ser usadas apenas como complemento ao fertilizante, nunca como substituto único. Evite aplicar camadas muito grossas, pois isso pode impedir o solo de respirar corretamente.

Antes de utilizar, assegure-se de que as borras estão secas para evitar o aparecimento de bolor. Para isso, deixe-as secar ao sol, num tabuleiro, durante alguns dias. Utilize apenas borras já usadas, pois o café em pó fresco pode alterar o pH do solo.