Aos 50, famosa mostra como se mantém em forma: jejum e meia hora disto

  • Joana Lopes
  • Há 2h e 19min

Aos 50 anos, Chenoa continua a surpreender com a sua excelente forma física. A cantora e apresentadora revelou recentemente alguns dos segredos que a ajudam a manter-se em forma.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

A cantora e apresentadora argentina, Chenoa, revelou à revista Clara alguns dos segredos que a ajudam a manter-se em forma aos 50 anos. A artista confessou que, durante a manhã, não ingere alimentos — apenas um café — e inicia o dia com uma rotina de treino em jejum.

«Não como nada durante toda a manhã, só tomo café. Depois faço 30 minutos de aeróbico e mais 30 de fitness. Treino em casa, sem ginásio, tiro a mesa da sala e aproveito o espaço», explicou a artista numa conversa no canal de YouTube de Patricia Pérez, dedicado a hábitos de vida saudável.

Embora divida opiniões entre especialistas, o exercício em jejum é cada vez mais praticado. Para alguns, pode potenciar a queima de gordura e melhorar a resistência do corpo; para outros, apresenta riscos de fadiga ou quebras de tensão, sobretudo em treinos intensos.

No caso de Chenoa, esta rotina parece funcionar. A cantora, que se tornou conhecida em 2001 e continua a marcar presença na televisão espanhola como jurada e apresentadora, mantém um físico invejável, demonstrando que disciplina e consistência continuam a ser a sua fórmula de sucesso.

Temas: Jejum Chenoa

RELACIONADOS

O fígado pode dificultar a perda de peso. Mas estas três bebidas resolvem o problema

Faça isto depois de cada refeição e vai notar mudanças no peso

Beber água antes das refeições ajuda a perder peso: mito ou verdade?

Verdade ou mito: o vinagre de maçã ajuda na perda de peso?

10 ideias de pequenos-almoços com ovos para perder peso

Especialista revela o ingrediente chave para perder peso

Aos 45 anos, estas três mudanças fizeram-na perder 9 quilos

Estes exercícios pouco conhecidos ajudam a reduzir a barriga depois dos 40 anos

Vídeo mostra técnica de maquilhagem para peles depois dos 40

Dicas

Porto e Lisboa ficam para trás: estrangeiros rendem-se a esta cidade portuguesa no outono

Há 49 min

Esqueça a Disneyland, avisam os americanos. Afinal, o lugar mais feliz do mundo está em Portugal

Há 1h e 19min

Aprenda o truque para ter castanhas assadas iguais às da rua

Há 1h e 49min

Depois dos 40, Cristina Ferreira cortou este alimento: «Na barriga nota-se logo»

Há 2h e 49min

Sofás e carpetes manchados? Este aparelho da Rowenta faz milagres e custa menos do que imagina

Hoje às 09:15

Se tem mais de 60 anos e bebe café, não ignore este aviso

4 out, 09:00

Saiba porque não é recomendável colocar a máquina de lavar a roupa na cozinha

3 out, 17:00
MAIS

Mais Vistos

Cristina Ferreira reage ao último comunicado de Zé: «Ele não viveu o que a Liliana viveu»

Hoje às 10:30

Cristina Ferreira reage a comentários acerca do fim do noivado de Liliana e Zé: «Incomoda-me»

Hoje às 10:03

Cláudio Ramos reage ao fim do noivado de Liliana e Zé: «O que dizem da miúda é execrável»

Hoje às 10:05

Cristina Ferreira expõe gesto de Liliana que poucos notaram durante a gala do «Secret Story 9»

Hoje às 10:17

Signos

Atenção, solteiros: se é deste signo, tem tudo para encontrar o amor em outubro

29 set, 14:40

Segundo taróloga, este signo tem tendência para ganhar no Euromilhões em outubro

29 set, 11:04

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Receitas

É possível fazer pastéis de nata na air fryer? Sim. E é muito fácil

Ontem às 09:00

O fígado pode dificultar a perda de peso. Mas estas três bebidas resolvem o problema

3 out, 16:00

Estas três marinadas para frango mudaram por completo as nossas refeições

1 out, 16:30

Três maneiras de dar uso às sobras de frango

1 out, 15:30

Fora do Estúdio

Mãe assiste à morte dos três filhos em acidente violento e sobrevive. Tragédia emociona muitos

Há 19 min

Conheça a namorada de Sandro. Jovem de 22 anos declara-se ao concorrente de 44: «Encontrei um confidente»

Há 1h e 49min

Sandro e a namorada têm 22 anos de diferença: «Não estou com o Sandro porque preciso de um homem mais velho»

Há 2h e 15min

O nome carinhoso pelo qual Zé tratava Liliana antes de a concorrente do «Secret Story» terminar o namoro

Hoje às 09:35

Fotos

Mãe assiste à morte dos três filhos em acidente violento e sobrevive. Tragédia emociona muitos

Há 19 min

Porto e Lisboa ficam para trás: estrangeiros rendem-se a esta cidade portuguesa no outono

Há 49 min

Esqueça a Disneyland, avisam os americanos. Afinal, o lugar mais feliz do mundo está em Portugal

Há 1h e 19min

Aprenda o truque para ter castanhas assadas iguais às da rua

Há 1h e 49min