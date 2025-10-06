Aos 50, famosa mostra como se mantém em forma: jejum e meia hora disto

Aos 50 anos, Chenoa continua a surpreender com a sua excelente forma física. A cantora e apresentadora revelou recentemente alguns dos segredos que a ajudam a manter-se em forma.

A cantora e apresentadora argentina, Chenoa, revelou à revista Clara alguns dos segredos que a ajudam a manter-se em forma aos 50 anos. A artista confessou que, durante a manhã, não ingere alimentos — apenas um café — e inicia o dia com uma rotina de treino em jejum.

«Não como nada durante toda a manhã, só tomo café. Depois faço 30 minutos de aeróbico e mais 30 de fitness. Treino em casa, sem ginásio, tiro a mesa da sala e aproveito o espaço», explicou a artista numa conversa no canal de YouTube de Patricia Pérez, dedicado a hábitos de vida saudável.

Embora divida opiniões entre especialistas, o exercício em jejum é cada vez mais praticado. Para alguns, pode potenciar a queima de gordura e melhorar a resistência do corpo; para outros, apresenta riscos de fadiga ou quebras de tensão, sobretudo em treinos intensos.

No caso de Chenoa, esta rotina parece funcionar. A cantora, que se tornou conhecida em 2001 e continua a marcar presença na televisão espanhola como jurada e apresentadora, mantém um físico invejável, demonstrando que disciplina e consistência continuam a ser a sua fórmula de sucesso.