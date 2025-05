Jéssica Maria não perdoa e faz nova provocação após episódio polémico

Depois de ter estado no centro de uma recente controvérsia, Jéssica Maria volta a dar que falar com uma nova publicação ousada nas redes sociais, que é uma resposta direta ao que aconteceu.

Depois do episódio tenso no «Dois às 10», Jéssica Maria não ficou em silêncio. Nas redes sociais, a ex-concorrente partilhou uma story que muitos interpretaram como uma resposta direta ao que se passou no programa: «Depois de todo o desrespeito, ainda fui gentil, e isso me resume como pessoa», escreveu, acompanhando a frase com a hashtag #doisas10.

Recorde-se que Jéssica protagonizou um momento carregado de tensão quando entrou em direto, por telefone, para esclarecer declarações feitas sobre o fim do seu relacionamento com Flávio Miguel. Ao longo da chamada, lançou críticas à forma como a sua história foi abordada e ainda criticou a Joana Diniz, acusando-a de ter interferido na sua relação.

A polémica reacendeu-se com esta nova publicação, deixando no ar que Jéssica não está disposta a deixar o tema morrer e que poderá voltar a usar as redes para se defender.

