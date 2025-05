Jéssica Maria provoca Joana Diniz em direto: «A única pessoa que esteve sempre bem resolvida fui eu»

Numa troca de palavras marcada por alguma tensão, a ex-concorrente lançou farpas a Joana Diniz.

Cláudio Ramos protagonizou um momento tenso durante o programa «Dois às 10», quando recebeu em direto uma chamada de Jéssica Maria. A ligação teve como objetivo esclarecer o fim do namoro entre Jéssica Maria e Flávio Miguel, mas acabou por revelar um confronto marcado por acusações e críticas.

A chamada surgiu na sequência das críticas feitas por Jéssica nas redes sociais, onde lamentava que o programa tivesse falado dela sem a contactar previamente. «O que aconteceu é que não gostei nada da maneira como deram a notícia a rirem-se e queria questionar-vos porque é que não tenho nada na cabeça, quando eu faço um post para uma criança com quem convivi oito meses», começou por dizer a jovem.

Cláudio Ramos não tardou a responder, defendendo a abordagem do programa: «Se a relação terminou é para não ser alimentada e se a Jéssica tinha dito para não fazerem perguntas, ao partilhar aquele texto vai dar azo a que mais se comente e se fale».

A ex-concorrente não se ficou e continuou a lançar farpas, sugerindo que o programa tinha uma “preferência” e que a forma como a notícia foi apresentada poderia fazer parecer que ela «era maluquinha». Afastou ainda a ideia de que a chamada a Joana Diniz em direto tivesse sido planeada: «O que parece é que vocês têm a vossa preferência e fizeram a notícia, quem vê o vosso programa não sei se ficou a pensar que a Jéssica era maluquinha».

Cláudio Ramos procurou encerrar a questão com uma explicação: «Quando a Jéssica vai com as pipocas, eu como milho. Conheço a Joana, liguei. Se tivesse o telefone da Jéssica, tinha telefonado”. No entanto, a conversa continuou acesa, com Jéssica a insinuar que Joana Diniz teria condicionado a relação com Flávio Miguel, ao que o apresentador respondeu: “Isto é mania da perseguição».

Sobre Joana Diniz, Jéssica declarou ainda: «A única pessoa que esteve sempre bem resolvida fui eu. Se as pessoas tivessem bem resolvidas, não tinham sido impostas regras do meu lar que eu teria de sair para uma criança entrar». A ex-concorrente revelou também que Joana Diniz condicionava a sua relação com Flávio Miguel e que foi igualmente responsável por o filho de Flávio já não passar consigo o Dia da Mãe: «Passados 8 meses de eu estar a construir uma criança dos bocadinhos que estavam desconstruídos, já não foi passar comigo o Dia da Mãe».

Ainda sem se dar por satisfeita, Jéssica Maria acusou Cláudio de fazer «brincadeirinhas» com Gonçalo Quinaz, ex-namorado seu: «Cada vez que a minha fotografia está aí, que é logo incrível, o Cláudio está sempre com brincadeirinhas para o Gonçalo. Não conhece, ao menos não fale». A paciência do apresentador esgotou-se, respondendo: «Não me esteja a enervar. Qualquer pessoa com 30 anos que publica uma fotografia do filho de alguém com quem não quer nada… Não tenho paciência para estas coisas. Enquanto estiver aqui sentado, não tenho paciência para isto».