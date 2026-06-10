Jéssica Vieira esclarece se a sua música é uma indireta para Afonso Leitão: «Pensei que iam associar»

Jéssica Vieira esteve esta terça-feira, 10 de junho, no programa Dois às 10, da TVI, onde apresentou o seu primeiro tema musical, “Vou viver sem esse amor”.

Durante a conversa com Cristina Ferreira, a apresentadora questionou a vencedora do Big Brother Verão sobre a possibilidade de a letra da canção esconder uma mensagem dirigida ao ex-namorado, Afonso Leitão. “A letra é manhosa, não foi escrita por ti, mas quem conhece a tua história [com Afonso Leitão] e quem a ouve, pode achar que é um recadinho”, comentou Cristina Ferreira.

Jéssica Vieira afastou de imediato essa interpretação e explicou que o tema foi escrito por Carlos. “Mas não é, aliás, foi o Carlos que escreveu. Nós, mulheres, quando estamos a viver algum desgosto de amor, ouvimos estas músicas e quase que nos dá um empoderamento”, afirmou.

Ainda assim, Cristina Ferreira quis saber se, ao interpretar a música, a ex-concorrente acabava inevitavelmente por pensar na relação passada com Afonso Leitão. “Por acaso não, sou sincera, não. Se calhar se fosse há uns meses atrás teria dito que sim. Quando o Carlos me mostrou a música já estava bem resolvida”, respondeu.

Jéssica reconheceu, contudo, que antecipou que o público pudesse fazer essa associação. “Pensei [que iam associar ao Afonso], por isso é que deixámos logo claro que isto não era para ninguém, porque não é”, rematou, garantindo que a canção não foi inspirada na sua história de amor com o antigo companheiro.