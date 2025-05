Jéssica Vieira surpreende ao contar como Afonso Leitão terminou a relação: «Não foi maduro!»

Saiba tudo sobre um dos términos mais polémicos dos últimos tempos.

Jéssica Vieira esteve esta terça-feira, 27 de maio, no programa «Dois às 10», onde conversou com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos sobre o fim da sua relação com Afonso Leitão, com quem viveu um namoro breve, mas mediático.

A ex-concorrente começou por refletir sobre os dois meses de relação, assumindo que, apesar de curto, foi um período marcante. «O tempo que teve de ser», afirmou, revelando ainda que não esperava que o romance terminasse tão cedo: «Não estava à espera».

Jéssica recordou os momentos antes da entrada de Afonso Leitão no «Secret Story - Desafio Final», destacando que tudo estava a correr bem entre os dois. «Quando eu saí da casa e antes dele entrar no 'Secret Story - Desafio Final' foi tudo incrível, correu super bem, era leve, era bonito», partilhou, sublinhando que nunca chegaram a viver juntos.

Durante a entrevista, Cláudio Ramos foi direto na pergunta que muitos queriam ver respondida: «Quem é que acabou a relação?». Sem hesitação, Jéssica respondeu: «Foi ele».

A jovem de Matosinhos contou ainda que o fim da relação aconteceu através de uma chamada telefónica e que, desde então, não houve qualquer contacto entre os dois. «Disse que já não fazia mais sentido, eu sentia que ele era a minha pessoa, mas está tudo certo. Falámos ao telefone e nunca mais falámos, não tivemos mais nenhuma conversa, nunca mais nos vimos, nada», explicou.

Apesar do desfecho inesperado, Jéssica garantiu estar em paz com a situação e já não sentir necessidade de qualquer esclarecimento. «Agora não faz sentido nenhum, já não faz falta. Sei que foi melhor assim e é melhor assim, não era para ser, não era aquilo e eu estou bem, eu estou resolvida, eu sei a mulher que sou», concluiu.