«Não alimento nada pelos fãs». Afonso Leitão revela, finalmente, como terminou a relação com Jéssica Vieira

  • Dois às 10
  • Hoje às 11:09

Afonso Leitão quebrou o silêncio sobre o fim da relação com Jéssica Vieira e, pela primeira vez, explicou a sua versão dos factos, afastando os rumores de traição durante uma conversa no videocast ‘The Leite Show’.

-o fim da relação entre Afonso Leitão e Jéssica Vieira volou a ganhar destaque depois de o ex-concorrente ter decidido contar, pela primeira vez, a sua versão dos acontecimentos.

A revelação foi feita durante a participação de Afonso Leitão e Catarina Miranda no videocast ‘The Leite Show’, conduzido por Flávio Furtado. A conversa ficou marcada por confissões diretas e alguns momentos de tensão, sobretudo quando o tema da alegada traição foi abordado.

Confrontado com os rumores que circularam após o fim da relação, Afonso foi perentório. «Não traí a Jéssica», garantiu, antes de acrescentar que iria revelar algo que nunca tinha dito publicamente. «Posso-te dizer uma coisa que eu ainda não falei em lado nenhum, portanto vou-te dar essa exclusividade, que foi a história do acabar por telefone», afirmou.

O ex-concorrente começou por contextualizar o período que antecedeu a separação, explicando que a relação já atravessava uma fase difícil. O casal, que se conheceu no ‘Secret Story’, encontrava-se cada vez mais distante. «Quando eu e a Jéssica estávamos para terminar, nós tínhamos sido convidados para ser padrinhos das Marchas de São Domingos de Benfica. Nós já pouco falávamos, ela estava no Norte e eu estava em Lisboa», recordou.

Segundo Afonso, a falta de comunicação tornou-se um problema recorrente. «Houve uma vez que eu ligo-lhe e ela diz: “Não me dizes nada o dia todo”. E eu respondi: “Tu também não me dizes nada e só me ligas para falar das Marchas”», contou.

O militar explicou ainda que tentou mudar a sua postura mais distante, mas sem sucesso. «Passado três, quatro dias, fiz diferente. Fui-lhe ligando de manhã e à tarde, sem nunca receber nenhuma chamada, e ela só voltava a ligar para falar das Marchas», disse.

Foi numa dessas conversas que Afonso assumiu que, para si, a relação tinha chegado ao fim. «Eu disse: “Eu não estou aqui, vamos ter que pôr um ponto final. Quando chegares a Lisboa diz-me, que eu vou ter contigo”», revelou, sublinhando que sempre quis resolver a situação pessoalmente. «Liguei-lhe e disse: “Amanhã vou ter contigo para te entregar as coisas e para falarmos pessoalmente”», acrescentou.

Afonso contou ainda que, durante essa conversa, Jéssica levantou a questão da opinião pública. «Ela perguntou: “Mas e os fãs?”. E eu respondi: “Eu não alimento nada por causa de fãs. Se eu não estou bem, eu não vou estar aqui por causa disto. Já chega”», afirmou.

Questionado por Flávio Furtado sobre a forma como o fim da relação aconteceu, Afonso fez questão de esclarecer que não terminou da maneira como foi avançado publicamente. «Não foi por áudios. Foi por chamadas. Depois metade foi por SMS e metade por chamadas», explicou.

O encontro presencial acabou por acontecer no dia seguinte. «Fui ter com ela à porta da casa da Marcia, entreguei-lhe as malas, dei-lhe um abraço e ela perguntou: “É esta a decisão final?”. E eu disse: “Sim, Jéssica, é mesmo isto que tem de ser. É o melhor para os dois”», concluiu.

As declarações de Afonso Leitão voltam agora a lançar nova luz sobre o fim da relação, que continua a gerar debate entre os seguidores do antigo casal.

