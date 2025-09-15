Esta criança brilhou no «Big Brother Verão». Reconhece?

Um sorriso contagiante marcou a infância de Jéssica Vieira, vencedora do «Big Brother Verão», que se emocionou ao rever imagens antigas exibidas no «Dois às 10».

Entre imagens inéditas e palavras cheias de carinho, o público foi transportado para a infância de Jéssica Vieira, atual vencedora do Big Brother – Verão.

Durante a entrevista no Dois às 10, Cristina Ferreira surpreendeu a jovem com um vídeo especial preparado pela mãe. Nele, Jéssica apareceu em criança, sempre sorridente e cheia de vida — traços que continuam a defini-la hoje.

A reação foi imediata: entre gargalhadas e emoção, Jéssica confessou ter ficado rendida à surpresa. No final, agradeceu à mãe, deixando claro que é nela que encontra a força e o apoio que a têm acompanhado dentro e fora da casa mais vigiada do país.

Veja ainda a conversa completa: