Estreia de Jéssica Vieira na música tem um detalhe que não passou despercebido: um dos músicos é marido de uma famosa cantora

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Jéssica Vieira deu um novo passo na carreira ao lançar o seu primeiro tema musical, “Vou viver sem esse amor”, apresentado esta quarta-feira, 10 de junho, no programa Dois às 10, da TVI.

Durante a conversa com Cristina Ferreira, a vencedora do Big Brother Verão fez questão de esclarecer que a letra da canção não foi escrita por si, mas sim por Carlos, músico e letrista conhecido por ser marido da cantora Bruna, também ela ex-concorrente do Big Brother Verão, que esteve presente a tocar guitarra durante a atuação.

Quando questionada sobre o processo criativo da música, Jéssica revelou que se identificou de imediato com a mensagem do tema e decidiu avançar com o projeto. “Quando o Carlos me mostrou a música, eu já estava tão tranquila e bem resolvida”, explicou.

Cristina Ferreira levantou ainda a hipótese de o público interpretar a letra como uma indireta ao ex-namorado, Afonso Leitão, mas Jéssica afastou essa ideia. “Pensei que iam associar ao Afonso, por isso deixámos logo claro que isto não era para ninguém, porque não é”, garantiu.

Apesar de ser a sua estreia no mundo da música, a antiga concorrente confessou que sempre teve vergonha de cantar e que apenas ganhou coragem graças ao incentivo das pessoas que a rodeiam, entre elas Bruna e Carlos.

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