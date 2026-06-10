Jéssica Vieira assume novo namorado: «Estou muito feliz. É alguém que me conhece bem»

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Jéssica Vieira esteve esta terça-feira, 10 de junho, no programa Dois às 10, da TVI, onde apresentou o seu primeiro projeto musical e acabou por revelar uma novidade na vida pessoal: voltou a encontrar o amor.

À conversa com Cristina Ferreira, a vencedora do Big Brother Verão assumiu que a música sempre fez parte da sua vida, apesar de durante muitos anos ter escondido esse lado por vergonha. O lançamento do primeiro tema levou muitos seguidores a especular que a letra pudesse ser dirigida ao ex-companheiro, Afonso. No entanto, Jéssica afastou essa possibilidade.

“Falámos sobre isso e deixámos logo claro que isto não era para ninguém”, garantiu, acrescentando que a música pretende apenas inspirar quem atravessa desilusões amorosas.

Mas foi quando Cristina Ferreira abordou a sua vida sentimental que surgiu a maior revelação da entrevista. Jéssica confirmou que está novamente apaixonada. “Já, graças a Deus, estou muito feliz, estou com alguém”, afirmou.

Segundo explicou, o novo namorado não pertence ao meio televisivo e prefere manter-se afastado da exposição pública. O romance nasceu através de amigos em comum e acabou por surgir quando menos esperava. “Sem nunca imaginar, genuinamente, até porque eu olhava para ele como um irmão, um primo, sei lá, não havia nada”, recordou.

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A antiga concorrente revelou ainda que ambos atravessavam momentos delicados quando a relação começou a ganhar força. “Acho que nos encontrámos em fases frágeis da vida. Ele também estava a passar por algo e nós apoiámo-nos e as coisas foram acontecendo”, partilhou.

Hoje, garante sentir-se tranquila e focada no presente, valorizando o apoio que tem recebido do companheiro, tanto a nível pessoal como profissional. “Acho que acima de tudo é alguém que me conhece bem, que me lê bem e que acredita em mim e me motiva”, elogiou.

Determinada em seguir em frente, Jéssica Vieira fez ainda questão de deixar claro que o passado ficou para trás e que vive uma fase de felicidade renovada.

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