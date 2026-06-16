Jéssica Vieira desvenda detalhes sobre o novo namorado: «Era esta a pessoa que procurava há muito tempo. E estava tão perto»

  • Dois às 10
  • Há 1h e 19min
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Junho está a ser um mês de grandes mudanças para Jéssica Vieira. Depois de se estrear na música e de inaugurar, ao lado de Marcelo Palma, o centro de estética e bem-estar Véluris, a vencedora do Big Brother Verão vive também uma nova fase no amor.

À margem da abertura do espaço, Jéssica falou com a SELFIE e abriu o coração sobre o novo namorado, cuja identidade continua por revelar. A ex-concorrente explicou que a relação nasceu de uma amizade já antiga e que tudo aconteceu de forma natural.

“Ele já fazia parte do meu núcleo de amigos. Nunca existiu nada. Nada mesmo. Acho que nos encontrámos desta maneira numa fase em que, se calhar, eu precisava dele e ele precisava de mim. Percebemos que estamos na mesma fase de vida. Não há nada que ele não ambicione que eu não queira neste momento. Estamos no timing certo. Percebemos que, juntos, fazemos uma boa equipa e estou muito contente. Eu procurava isto há tanto tempo... Era esta a pessoa que eu procurava há muito tempo. E estava tão perto...”, confessou.

Jéssica Vieira revelou ainda que os dois já se conhecem há vários anos, embora nunca tenha existido qualquer envolvimento amoroso até agora. “Às vezes, está tão perto e o foco está no lado errado... Esta é a minha experiência: tudo que é muito louco não dá certo. E isto está a ser muito construído. Nós temos o que é mais importante: a base da amizade”, afirmou.

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Para a cantora e empresária, essa amizade tornou-se o alicerce de uma relação sólida. “Além de ser meu namorado, ele é o meu melhor amigo. Então, temos o melhor: a conversa, o diálogo, o facto de ele me querer muito bem e de eu o querer muito bem também, o facto de sabermos da vida um do outro, porque já éramos amigos... Temos a base sólida. Nós já temos o que demora mais a ser construído numa relação, por isso, as coisas fluíram muito bem”, concluiu.

Veja a entrevista no Dois às 10 onde Jéssica Vieira também falou do novo namorado:

Temas: Jéssica Vieira Big Brother Dois as 10 Secret Story
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