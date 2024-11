Todos os detalhes da primeira noite de Jéssica e Afonso fora do «Secret Story»: «Estamos aqui sem dormir»

Cláudio Ramos questiona: «Porque é que com o Ruben não se conseguiram controlar?» - Jéssica esclarece desavença com Ruben

A saída do «Secret Story» e o reencontro com o namorado Afonso

Jéssica Vieira foi expulsa na passada gala do «Secret Story», tendo acumulado apenas 21% dos votos dos espetadores. Momentos depois de sair da casa mais vigiada do país, a jovem reencontrou-se com o namorado, Afonso Leitão, com quem trocou um emotivo abraço e um beijo apaixonado.

Cristina Ferreira brincou com a jovem, questionando com quem é que esta queria dormir na primeira noite fora da casa. «Com o Afonsinho», respondeu Jéssica, deixando todo o estúdio em risos.

Todos os detalhes da primeira noite fora da casa

Esta manhã, no «Dois às 10», muito se falou sobre a primeira noite de Jéssica fora da casa. Inclusive, Cláudio Ramos apostou com os colegas que a ex-concorrente do reality show tinha dormido com Afonso.

Momentos depois, na sua primeira grande entrevista após a expulsão, Jéssica revelou que passou a noite com Afonso, a mãe e as amigas. «Passámos a noite toda a falar. Estamos aqui sem dormir», assegurou.

O futuro da relação com Afonso

O facto de Jéssica viver no Porto e Afonso em Alcochete levou os apresentadores a questionarem a ex-concorrente sobre o futuro da relação com Afonso.

«Vamo-nos dividindo. Eu venho cá, ele vai lá. Isto é sobre nós os dois, mas também há a individualidade de cada um. Vamos viver sem pressa», referiu Jéssica, acrescentando que agora quer «aproveitar esta fase bonita e fazer tudo» para que a relação dure.

«Estou muito apaixonada. O Afonso conseguiu desbloquear o cadeado deste coraçãozinho», disse ainda.

Recorde-se que o casal conheceu-se e apaixonou-se no «Secret Story». Afonso Leitão acabou por abandonar a casa no dia 3 de novembro e a namorada, Jéssica, permaneceu no jogo até ao passado domingo, dia 24 de novembro. Reveja aqui alguns dos melhores momentos do casal dentro da casa.