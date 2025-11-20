Todos querem saber: Jéssica Vieira e João Oliveira namoram? Eis o que contam

Entre rumores que se multiplicam e olhares que levantam suspeitas, Jéssica Vieira e João Oliveira estão no centro da curiosidade pública. Depois de dias especulação sobre um possível romance, os ex-concorrentes quebram finalmente o silêncio e revelam o que realmente os une.

Jéssica Vieira e João Oliveira voltam a estar no centro das atenções. Os dois ex-concorrentes do «Big Brother Verão» têm sido tema recorrente nas redes sociais pelos rumores que se adensaram após terem surgido novas imagens dos dois juntos.

Apesar das especulações, a verdade é que ambos continuam a reforçar que não existe qualquer relação amorosa entre eles. A cumplicidade é evidente, mas não passa disso mesmo.

O que existe é um novo projeto artístico que juntou os dois ex-concorrentes: a participação no mais recente videoclipe da artista Bruna, cuja estreia está a gerar curiosidade.

Os dois aproveitaram também para agradecer o carinho do público, reforçando que, apesar dos rumores recorrentes, continuam apenas unidos por amizade e por novos desafios profissionais.