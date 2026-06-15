Jéssica Vieira e Marcelo Palma acabam com os rumores e revelam finalmente o que os une

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Há pouco mais de um mês, Jéssica Vieira e Marcelo Palma deixaram os seguidores intrigados ao partilharem, nas respetivas páginas de Instagram, duas fotografias nas quais surgiam com chaves iguais.

A publicação gerou várias especulações sobre o que poderia unir os dois antigos concorrentes de reality shows, alimentando rumores e despertando a curiosidade dos fãs.

Agora, o mistério foi finalmente esclarecido. Jéssica Vieira e Marcelo Palma revelaram que o motivo das chaves era a abertura de um projeto em comum: um salão de estética e bem-estar.

O espaço, localizado em Linda-a-Velha, chama-se Véluris e apresenta-se como um local dedicado aos cuidados pessoais e à valorização da autoestima. “Um espaço criado para cuidar de ti, realçar a tua beleza e fazer-te sentir na tua melhor versão. Estamos prontos para te receber”, pode ler-se na apresentação do novo negócio.

Com esta revelação, fica desfeito o enigma que durante semanas alimentou as redes sociais, mostrando que a ligação entre Jéssica Vieira e Marcelo Palma passa agora também por uma parceria profissional.