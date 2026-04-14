Sem intervenções estéticas: foto antiga de Jéssica chama a atenção pelas grandes diferenças

Aos 33 anos, Jéssica, natural de Portimão, é uma das concorrentes dá que falar no "Secret Story 10". Empresária no ramo da cosmética, divide a sua vida entre Portugal e a China, onde vive com o noivo, jogador de futebol.

Mãe de dois filhos, entrou na casa com um objetivo claro: conquistar o prémio e viver intensamente esta experiência. Extrovertida, frontal e dona de uma gargalhada inconfundível, Jéssica não tem medo de dizer o que pensa — mesmo que isso possa gerar polémica.

Dentro da casa, protagoniza momentos intensos, seja em conflitos ou em demonstrações de apoio aos colegas, revelando uma personalidade forte, mas também emocional.