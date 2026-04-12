Em 2019, Jéssica parecia outra: veja como era a concorrente do "Secret Story" antes dos procedimentos estéticos

  • Joana Lopes
  • Hoje às 09:00

Quem diria que Jéssica já foi tão diferente?

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Aos 33 anos, Jéssica, natural de Portimão, é uma das concorrentes dá que falar no "Secret Story 10". Empresária no ramo da cosmética, divide a sua vida entre Portugal e a China, onde vive com o noivo, jogador de futebol.

Mãe de dois filhos, entrou na casa com um objetivo claro: conquistar o prémio e viver intensamente esta experiência. Extrovertida, frontal e dona de uma gargalhada inconfundível, Jéssica não tem medo de dizer o que pensa — mesmo que isso possa gerar polémica.

Dentro da casa, protagoniza momentos intensos, seja em conflitos ou em demonstrações de apoio aos colegas, revelando uma personalidade forte, mas também emocional.

Antes de entrar na casa mais vigiada do país, Jéssica já contava com alguma exposição pública, especialmente nas redes sociais, onde foi mostrando várias fases da sua vida. Imagens de 2019 evidenciam uma versão bastante distinta da concorrente atual — com um visual mais natural, menos tatuagens visíveis e sem recurso a procedimentos estéticos, como o preenchimento labial.

Apesar das mudanças físicas, há características que continuam facilmente reconhecíveis, como a expressão e a atitude confiante que tem demonstrado dentro da casa.

Veja as diferenças, na galeria em cima.

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Temas: Jéssica Secret Story 10
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