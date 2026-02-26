Com próteses nos dedos e na anca, Joana D'arc superou-se na 1.ª Companhia: «Vivo sempre com dores»

  Dois às 10
  • Há 2h e 11min

Depois de conquistar o quinto lugar na 1.ª Companhia, Joana D’Arc esteve no Dois às 10 e abriu o coração sobre a luta diária contra a artrite reumatoide.

Joana D’Arc marcou presença esta quinta-feira, 26 de fevereiro, no programa Dois às 10, onde esteve à conversa com Cristina Ferreira sobre a sua experiência na 1.ª Companhia, reality show no qual alcançou o quinto lugar.

Logo no início da entrevista, e recordando os 51 dias passados na base, a cantora foi desafiada a falar sobre a artrite reumatoide, doença com a qual vive há vários anos e que a tornou num símbolo de resiliência ao longo do programa.

“Cristina, eu vivo com dor. Eu, todos os dias, tenho dor. Eu não tenho a dor agora e vou tomar uma medicação e vou ficar melhor, não, eu tenho sempre dor. Agora, eu tenho dores, eu tenho sempre dores, eu vivo com dor”, começou por confessar.

Apesar das limitações físicas, Joana garantiu que nunca permitiu que a doença definisse o seu percurso. “Se eu me for condicionar porque eu vivo com dor, que é uma coisa que faz parte de mim, eu não faço nada! E portanto, este era o desafio. E não só, eu própria me auto sabotei muitas vezes porque achei que os meus limites eram aqueles que me eram impostos (…)”, explicou.

A artista revelou ainda que recusou aceitar previsões mais pessimistas sobre o seu futuro. “Não aceitei que me dissessem que podia ficar em cadeira de rodas”, sublinhou, mostrando-se também profundamente grata pelas inúmeras mensagens que recebeu de pessoas que enfrentam a mesma doença.

Sem esconder a dureza do caminho, Joana D’Arc foi transparente quanto às dificuldades físicas que enfrenta diariamente: “Doeu-me, custou-me horrores, não vou negar, acho que era visível (…). Eu tenho próteses nas mãos, nos dedos, os meus dedos alguns são próteses, eu tenho prótese na anca, o meu pé direito não mexe, é fixo. Eu faço corticoides todos os dias e faço anti-inflamatórios todos os dias”, partilhou.

Um testemunho marcante que reforça a imagem de força e determinação que levou para dentro do reality show da TVI e que continua a inspirar muitos cá fora.

