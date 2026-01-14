Esta é a doença com que Joana D’Arc luta diariamente na 1.ª Companhia: «É muito complicada»

  • Dois às 10
  • Hoje às 08:59

A história de vida de Joana D'Arc vai muito além dos palcos. A recruta da «1.ª Companhia» tem sido um exemplo para os colegas.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Joana D’Arc é uma das concorrentes da terceira edição de “1.ª Companhia”, mas a sua história de vida vai muito além do reality show da TVI. A cantora tinha apenas 16 anos quando começou a sentir os primeiros sintomas de uma doença que viria a mudar-lhe a vida. Um ano depois, chegou o diagnóstico: artrite reumatoide, uma condição crónica, dolorosa e incapacitante.

No verão de 2024, Joana D’Arc falou abertamente sobre a doença numa entrevista a Manuel Luís Goucha, no então programa Goucha. “É uma doença muito complicada. Efetivamente, dá muita dor, porque as articulações estão sempre muito inflamadas. Estou acompanhada, faço medicação diária… É uma doença diária, mas é uma doença que pode ter algum controlo”, explicou na altura.

O início foi marcado por sustos e incertezas. “Com 16 anos comecei com os primeiros sintomas. Ia para a escola normalmente, lembro-me que era Dia dos Namorados, acordei, coloquei os pés no chão e tombei. Os tornozelos estavam tão inchados que caí para a frente”, recordou. Seguiram-se meses de idas às urgências, exames e episódios cada vez mais frequentes, até que, cerca de um ano depois, o diagnóstico foi finalmente confirmado.

Ao longo do percurso, Joana D’Arc enfrentou várias cirurgias e limitações físicas. “Tenho prótese na anca, tenho também nos dedos das mãos, o meu pé direito não tem praticamente mobilidade alguma”, revelou. Ainda assim, nunca deixou que a doença a definisse. “A doença nunca me impediu de fazer nada, enquanto cantora, mulher ou pessoa. O palco é o único sítio onde não tenho dores: salto, canto e danço, lá sou uma mulher saudável”, confessou.

Num vídeo exibido antes da entrevista com Goucha, a artista admitiu que, inicialmente, desvalorizou os sinais. “Pensei: ‘vou tomar os comprimidos e vai ficar tudo bem’. Só que isso não aconteceu. Senti-me frustrada”, contou, acrescentando que foi uma conversa com o médico que a ajudou a aceitar a realidade: podia fazer tudo na vida, desde que aceitasse a doença.

A entrega ao trabalho e à música sempre falou mais alto. Um exemplo disso foi quando, após uma cirurgia à anca realizada num domingo, subiu ao palco na quinta-feira seguinte para atuar numa festa em Esposende, também para proteger todos os profissionais envolvidos no espetáculo. “Quando estou no palco, esqueço-me das dores. Mas as dores existem, não vou ser hipócrita. Quem tem artrite reumatoide tem sempre dores”, assumiu.

Na mais recente gala da “1.ª Companhia”, o esforço, a resiliência e a postura de Joana D’Arc foram amplamente reconhecidos pelos colegas, fatores determinantes para ter sido escolhida como melhor camarada.

Noélia Pereira destacou o exemplo da cantora: “A Joana é um exemplo para muita gente aqui. Ela tem limitações, não se queixa e faz. Outros não têm limitações nenhumas e queixam-se”. Também Soraia Carrega elogiou a força da colega: “É de uma força que espero um dia vir a ter”. Já Sara Santos reforçou: “Ela aqui não se queixa. Levanta-se todos os dias à mesma hora que nós e é um grande exemplo para todos”.

Uma história de superação, coragem e amor à vida que continua a marcar quem acompanha Joana D’Arc dentro e fora da televisão.

Temas: Joana D'Arc 1.ª Companhia Dois às 10 Artrite Reumatóide

RELACIONADOS

Maria Botelho Moniz deixa recruta da «1.ª Companhia» em lágrimas: «Há uma frase que eu nunca me vou esquecer»

Fora do Estúdio

Este foi o motivo que levou Pedro Barroso a desistir da «1.ª Companhia» e que o pode levar ao bloco operatório

Hoje às 09:16

Ex-concorrente do «Secret Story» que conquistou Manuel Luís Goucha anuncia primeira gravidez aos 35 anos

Ontem às 16:43

O que disse Manuel Luís Goucha sobre a empregada de limpeza da TVI que levou os famosos a reagir em peso

Ontem às 15:45

O primeiro gesto de Renata Reis para enfrentar o luto após a morte de Maycon Douglas

Ontem às 09:32

Fora do «Secret Story», Liliana e Fábio prolongam compromisso de forma única

12 jan, 15:49

Antes de morrer, Maycon Douglas tinha definido três metas a alcançar em 2026

12 jan, 14:53

Renata Reis quebra silêncio após funeral de Maycon Douglas: «Para sempre»

12 jan, 11:15
MAIS

Mais Vistos

Cláudio Ramos 'confronta' Pedro: “Achas que eu tenho uma opinião errada?”

Há 3h e 50min

Sobrinho de Kina tirou a própria vida. Recruta da «1.ª Companhia» conta que teve pressentimento dentro da Base

12 jan, 11:56

Cláudio Ramos ‘confronta’ Pedro: “Há alguma coisa que eu tenha dito que tu gostavas de me dizer?”

Há 3h e 23min

Leandro já ligou a Pedro. E esta foi a 'resposta' do vencedor do “Secret Story 9”

Há 3h e 34min

Signos

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Horóscopo 2026: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o novo ano

30 dez 2025, 11:02

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov 2025, 11:10

Receitas

30 ideias de jantares económicos para poupar no pós-Natal

8 jan, 09:00

Se tiver uma air fryer em casa, nunca mais deite fora as cascas das batatas

6 jan, 14:00

Refogado: nunca deite a cebola e o alho ao mesmo tempo

31 dez 2025, 16:00

Bacalhau com couves: é assim que Manuel Luís Goucha e Rui Oliveira preparam a receita tradicional do Natal

22 dez 2025, 08:21

Fotos

É mais barato que o Algarve. Eis o destino ideal para as suas férias de 2026

Agora

Rutura total. Pedro Jorge corta relações com ex-concorrente: «Não me acrescenta nada»

Há 4 min

16 conselhos para manter o sorriso branco após os 40 anos

Há 30 min

Fora do Secret Story, Pedro Jorge revela o que descobriu sobre Marisa: «Muitas das coisas não vi lá dentro»

Há 33 min